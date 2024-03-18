«Такова жизнь»: Путин впервые прокомментировал смерть Навального и заявил, что был согласен на обмен

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?» - так заявил президент РФ в своем штабе после окончания голосования. Это стало его первым комментарием по поводу смерти Навального.

Путин также подтвердил, что он получал предложение об обмене Навального. «Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно - за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал - я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я (согласился - прим.ред.): что мы его поменяем и чтобы он не возвращался - пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь», - привело издание «Медуза» полную расшифровку прямой речи Путина.