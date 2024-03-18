Вырабатывающие электроэнергию потребители расходуют энергии больше, чем производят

В Эстонии насчитывается около 10 000 домохозяйств, которые как потребляют электроэнергию из распределительной сети, так и производят ее. Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что количество энергии, поставляемой в сеть домохозяйствами, в среднем в течение 130 дней в году превышает количество энергии, потребляемой из сети. У вырабатывающих энергию потребителей — юридических лиц объем энергии, поставляемой в распределительную сеть, в течение 96 дней в году превышает объем потребления.

Большую часть вырабатывающих энергию потребителей в Эстонии представляют домохозяйства и пятую часть — юридические лица. Четверть вырабатывающих энергию потребителей — юридических лиц составляют некоммерческие объединения, в том числе энергетические товарищества. Также распространены потребители, производящие энергию и действующие в качестве целевого учреждения, некоммерческого общества или объединения.

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что для покрытия своих потребностей в электроэнергии домохозяйствам не хватает порядка 18,8 мегаватт-часа в год, а вырабатывающим энергию потребителям - юридическим лицам в среднем 155,4 мегаватт-часа в год. «В то же время такая частичная энергетическая независимость помогает домохозяйствам управлять расходами на электроэнергию, что способствует формированию энергетической экономики с меньшим воздействием на экологию», - говорит Мярт Массо.

Краткий отчет Центра мониторинга развития показывает, что, как правило, производственная мощность у домохозяйств меньше, чем у производящих энергию потребителей - юридических лиц. Однако для обеих групп наиболее распространенная производственная мощность находится в пределах 5-10 кВт.