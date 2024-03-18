Вырабатывающие электроэнергию потребители в Эстонии потребляют больше энергии из распределительной сети, чем производят, сообщила в понедельник пресс-служба Центра мониторинга развития.
Вырабатывающие электроэнергию потребители расходуют энергии больше, чем производят
В Эстонии насчитывается около 10 000 домохозяйств, которые как потребляют электроэнергию из распределительной сети, так и производят ее. Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что количество энергии, поставляемой в сеть домохозяйствами, в среднем в течение 130 дней в году превышает количество энергии, потребляемой из сети. У вырабатывающих энергию потребителей — юридических лиц объем энергии, поставляемой в распределительную сеть, в течение 96 дней в году превышает объем потребления.
Большую часть вырабатывающих энергию потребителей в Эстонии представляют домохозяйства и пятую часть — юридические лица. Четверть вырабатывающих энергию потребителей — юридических лиц составляют некоммерческие объединения, в том числе энергетические товарищества. Также распространены потребители, производящие энергию и действующие в качестве целевого учреждения, некоммерческого общества или объединения.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что для покрытия своих потребностей в электроэнергии домохозяйствам не хватает порядка 18,8 мегаватт-часа в год, а вырабатывающим энергию потребителям - юридическим лицам в среднем 155,4 мегаватт-часа в год. «В то же время такая частичная энергетическая независимость помогает домохозяйствам управлять расходами на электроэнергию, что способствует формированию энергетической экономики с меньшим воздействием на экологию», - говорит Мярт Массо.
Краткий отчет Центра мониторинга развития показывает, что, как правило, производственная мощность у домохозяйств меньше, чем у производящих энергию потребителей - юридических лиц. Однако для обеих групп наиболее распространенная производственная мощность находится в пределах 5-10 кВт.
Более высокая производственная мощность обычно означает больше дней в году, когда количество поставляемой в распределительную сеть энергии превышает количество потребляемой из нее энергии.
«Вырабатывающие энергию потребители в Эстонии производят солнечную энергию, производительность которой сильно зависит от сезона. Это означает, что одного увеличения производственных мощностей недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей домохозяйства. Необходимы также решения по накоплению энергии, которые, вероятно, с каждым годом будут становиться все более выгодными для кошелька», - говорит Мярт Массо.
В то же время модели производства и потребления у вырабатывающих энергию потребителей очень разнообразны. Например, для домохозяйств в более новых домах, т. е. построенных после 2000 года, характерен более высокий баланс между производством и потреблением. Среди производящих энергию потребителей - юридических лиц, наиболее сбалансированными по количеству работников или обороту являются крупные предприятия.
Краткий отчет «Oбзор производства и потребления электроэнергии в домохозяйствах и на предприятиях» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Активные потребители в энергетической системе будущего». Целью исследовательского направления является выявление ключевых факторов, от которых зависит роль потребителей в энергетической системе будущего и создание сценариев возможного влияния домохозяйств и других микропроизводителей на энергетическую систему Эстонии до 2040 года.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.