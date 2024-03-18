«Чувствительный регион». Как прошли выборы президента России в странах Балтии

Анна не скрывает, что голосовала за Путина - он ей близок и понятен. И россияне через реку - тоже близки и понятны. «Жизнь моя здесь, - говорит она про Эстонию - я законы соблюдаю, но душа моя - в России».

Но как же все-таки с войной, не очевидно, разве, что Путин сейчас это в первую очередь - агрессивная война в Украине? Анна еще раз подчеркивает, что законы соблюдает и что она против войны. «Мы тут все против войны, вот увидите, она закончится скоро, когда стороны сядут за стол переговоров. Но Путин был прав, когда сказал, что хочет, чтобы с Россией считались. Если на нас нападут, мы же должны ответить?» И начинает давно знакомую историю: про людей Донбасса, которые прятались по подвалам от артобстрелов десять лет назад - этим, якобы, и было спровоцировано начало российской агрессии.

Жительница Нарвы Анна, сходившая проголосовать через границу Фото: BBC

Литва: «Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует»

В Литве посольство России находится не в центральной части Вильнюса, но проголосовать собрались сотни людей. Изначально напротив посольства запланировали две акции протеста - «Полдень против Путина» и «Протест против нарушений прав ЛГБТ в России». В каждой из них заявлено участие до 50 человек.