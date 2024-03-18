Из европейских стран Латвия, Эстония и Литва высказались о выборах президента России радикальнее всего. «Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными», - заявил МИД Эстонии и предостерег местных жителей от поездок в Россию в дни голосования.
«Чувствительный регион». Как прошли выборы президента России в странах Балтии
Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в эфире местного ТВ сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса страны, осуждающего поддержку войны РФ в Украине. Литва усилила полицейское патрулирование и связало недавнее нападение на Леонида Волкова именно с президентскими выборами в России. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал: «Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности». Все три страны пообещали проверки документов в очередях в посольства.
Как прошли российские президентские выборы в странах Балтии — в репортаже Русской службы Би-би-си.
Власти РФ считают упомянутый в тексте ФБК экстремистской организацией, а Марию Певчих, Леонида Волкова и Георгия Албурова — «иностранными агентами».
Латвия: «Очередь длинная, есть время подумать»
Чтобы попасть в посольство России в Риге, людям, пришедшим в полдень, понадобилось около четырех часов. В очереди, завернувшей за угол от входа, стояли молодые люди со значками за Навального, с цветами для мемориала убитому политику, который расположен здесь же, напротив посольства, и даже плакатами про Путина-диктатора. Это в основном те, кто приехал сюда уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Вперемешку с ними в очереди ждали пожилые люди с российскими паспортами, которые живут в Латвии десятилетиями. На прошлых выборах, в 2018 году, за Путина отдали голоса 94,4% всех пришедших голосовать в Латвии. Этот процент был выше, чем в любом регионе России.
Латвийские власти пытаются бороться с такими настроениями среди местных россиян. В 2022 году в Латвии запретили российские телеканалы. С 2023 года граждане России, которые живут в Латвии по постоянным документам, обязаны сдать экзамен на знание латышского языка. Тех, кто не сдаст, могут выдворить из страны. В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере жестко высказалась о российских выборах в эфире местного ТВ: она сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку войны РФ в Украине.
Ее слова многие поняли так, что Латвия рассматривает само участие в российских выборах как поддержку войны — и неважно даже, за кого голосуешь. Правда, позже Либиня-Эгнере объяснила, что ее слова исказили, а сам факт голосования не может быть расценен Латвией как преступление. Зато любые проявления поддержки войны (например, плакаты и выкрики) будут наказываться.
У голосующих проверяли документы: вдоль очереди, кроме полицейских машин, были припаркованы еще и автомобили пограничников. Обозначенная властями причина проверки — выявить тех, кто находится в Латвии незаконно. И все-таки эти проверки вызывают страх у местных россиян: они волнуются, как потом будут использованы эти данные.
«Каждый из нас уже зафиксирован здесь! Только что проверяли вид на жительство. Всех нас знают, зачем ваши интервью?» - ругается на корреспондента Би-би-си пожилая женщина в медицинской маске.
«Мы не для того уехали из России, чтобы здесь бояться», - говорит Александр, пришедший голосовать с женой и сыном. Они переехали в Латвию в 2017 году, и на выборы Александр пришел испортить бюллетень. Объясняя, зачем голосовать, когда результат заранее известен и Путин все равно объявит себя победителем, он сказал: «От этого зависит, победит ли он честно, или ему придется фальсифицировать. Эти два варианта кажутся похожими, но мне бы точно не хотелось, чтобы он честно победил».
«Я тут родилась, что мне пугаться? Это моя родина, и уезжать я никуда не собираюсь, - объясняет женщина средних лет. - Мне не дали латвийское гражданство в свое время. Я была негражданка Латвии, а у меня старенькая мама в России, ей 93 года, я к ней езжу. А ездить туда негражданкой - с этим проблемы были, сначала в Латвии, а потом в России. Поэтому я взяла российское гражданство».
Те, кто пришел по призыву Алексея Навального, рассказывают, собираются ли они портить бюллетень, голосовать за Даванкова или использовать приложение «Фотон» от команды Навального, которое выбирает кандидата в случайном порядке. Пожилые же люди не признаются журналистам, за кого пришли отдать голос. «За кого голосовать буду? А мы еще не решили, очередь длинная, есть время подумать, - кокетничает бойкая старушка в берете. - Я ведь не знаю, какие кандидаты, у нас русских телеканалов-то больше нету!»
Напротив посольства прошел небольшой митинг. На нем звучали речи Навального с митингов прошлых лет и стояли люди с плакатами «Путин = смерть» и «Выборы фальшивка».
Татьяна стоит на митинге с плакатом «Путин убийца», а в руке держит российский паспорт. По возрасту и личной истории Татьяна похожа на то, что здесь называют «путинским электоратом» Она живет тут с 1976 года — почти всю взрослую жизнь. У нее в России родственники и даже собственный дом. Она тоже не смогла с первого раза сдать экзамен по латышскому языку (и получила отсрочку, чтобы доучить и пересдать). Но Татьяна возмущена войной и говорит, что с ее начала даже не ездит в Россию: «Я этим воздухом дышать не могу».
В очереди для голосования на избирательном участке в российском посольстве в Риге к 12 часам собралось много молодых людей, которые пришли присоединиться к акции «Полдень против Путина». Во второй половине дня в очереди стало значительно больше пожилых людей. Один из них, Станислав, показывающий удостоверение некоей Академии Петра Великого, подошел к группе молодых людей, чтобы «предостеречь их от ошибок молодости и в целом скрасить явное одиночестве в Риге».
Станислав, приготовивший пять красных роз для сотрудников посольства, сообщил группе молодых людей, что Россия не ведет войну в Украине («это на самом деле СВО»), что русским в Латвии живется плохо, что памятник Свободы в Риге стоит на фундаменте памятника императору Петру Первому. На предложение молодых людей пойти поговорить с митинговавшими через дорогу украинцами об их убитых родственниках, Станислав сообщил, что он и так на связи с родственниками в Донецке. Когда один из участников очереди сказал, что Путин - убийца и что он убил Навального, Станислав стал требовать четких доказательств.
Мужчина по имени Алексей с огромной фотографией Навального за решеткой стоит напротив посольства, развернув фото к очереди. Он рассказывает, что раньше имел российское гражданство, хотя и родился в Латвии, но в итоге решил получить латвийский паспорт и считает своей страной Латвию. Алексей пришел сюда в пику тем, кто собирается голосовать за Путина: «Я хочу напомнить им, что этот режим сделал с украинским народом, с российским народом и с Алексеем Навальным. Я надеюсь, они сделают правильный выбор».
Эстония: очередь в Таллинне и избирательный участок за рекой
В Таллинне очередь к участку для голосования растянулась до соседней улицы еще за час до объявленной оппозиционерами акции. От пришедших требовалось известная стойкость: эстонскую столицу накрыла метель из мокрого снега. И отнюдь не все пришедшие пришли к посольству России выражать протест - в очереди, змеившейся вокруг квартала, было много живущих в Эстонии русскоязычных, которые поддерживают президента Путина. «Я их не уважаю, - заявил об оппозиционерах мужчина в красно-черной панаме. - За кого? За Володю, конечно, нашего Владимира, я поддерживаю все, что он делает». В том числе и агрессивную войну? «Да, да», - кивал мужчина.
А мужчина лет 30 в вымокшем пуховике на вопрос, с каким настроением он пришел на голосование, многозначительно постучал пальцем по циферблату часов, намекая на приближающийся полдень. Но сторонники Путина в Эстонии живут в своем информационном пузыре: стоявший рядом его ровесник мялся, явно не желая отвечать, кому он хочет отдать свой голос. И об акции протеста в полдень он просто ничего не знал.
«Настроение депрессивное, конечно, после всех событий прошедших двух лет и убийства Навального, - сообщила корреспонденту Би-би-си еще одна пришедшая на выборы, Ольга. - Но мои друзья в России сейчас тоже стоят в таких очередях и я тут для того, чтобы поддержать их». Похожим образом настроен молодой человек в занесенном мокрым снегом френче: «Настроение смешанное. С одной стороны очевидно, конечно, что Путину нарисуют голоса, с другой стороны это - отличная возможность увидеть тех, кто против его избрания, тех, кто пришел в полдень».
К полудню очередь выросла уже вдвое, хвост ее ушел на соседнюю улицу, к посольству Хорватии. В этой части толпа была уже заметно моложе и одета более ярко. Дмитрий перебрался в Эстонию после вторжения России в Украину. «Надежд на ближайшее будущее - никаких. Но может быть через пять или десять лет это будет другая страна. Поэтому я сюда и пришел», - говорит Дмитрий.
Но и тут голосующих за Путина долго искать не надо. «Я - за Путина, - говорит немолодой мужчина в бейсболке. И за войну - тоже, уточняем мы? - Нет, войну я не поддерживаю, ни в коем разе. Войну никто не поддерживает», - утверждает он. Но его седобородый приятель решительно протестует: «Когда идет война, надо поддерживать президента и верховного главнокомандующего».
А у самого входа на участок для голосования - небольшой митинг протеста. Участники держали маленькие лозунги, бело-сине-голубые оппозиционные флаги, портреты Алексея Навального. В микрофон выступал с недлинным комедийным стендапом юноша по имени Антон. Он предположил, что Путин остается жив просто потому, что хочет уберечь планету от потопа. Ибо, уверен стендапер, после смерти Путина число желающих помочиться на могилу бывшего президента будет просто запредельным.
Помимо Таллинна голосование было организовано и для жителей Нарвы и окрестных районов на востоке Эстонии. Там сконцентрирована почти половина эстонских жителей с российскими паспортами (всего в Эстонии их около 80 тысяч). Но нарвитяне шли голосовать на российскую территорию - по мосту через реку Нарву, отделяющую Эстонию от российского Ивангорода.
Тут, по бурным водам Нарвы, проходит сейчас фронтир между Западом и Россией, погранпереход в Ивангород - одна из немногих открытых точек на границе России с Евросоюзом, растянувшейся почти на две тысячи километров. На грозную крепость с российским триколором с эстонского берега смотрят три флага - ЕС, Эстонии и НАТО.
Эстонские россияне ходят в Ивангород почти ежедневно - туда многие несут для продажи в российских магазинах сыры и колбасы, обратно приносят российскую еду и лекарства, стоящие намного дешевле. С февраля россйская сторона закрыла мост для автомобильного движения, объясняя это необходимостью ремонта таможенных учреждений. До специально созданного под жителей Нарвы участка для голосования желающих подвозили автобусом.
Но выяснить, кто ходил проголосовать, оказалось делом непростым - жители Нарвы стеснялись признаваться на камеру, что посетили выборы, тем более - рассказывать, за кого отдали голос. Многих охватила паранойя - им кажется, что за отправление гражданских обязанностей в соседней стране их будут преследовать. Но все, кто боялся рассказать об этом на камеру, без нее признавались, что проголосовали за Путина.
Впрочем, ажиотажа на входе в нарвский погранпункт явно не было и большинство тут составляли люди с чемоданами, добирающиеся до России с пересадками из закрывшей свои границы Финляндии и других стран ЕС. Комиссар нарвского отделения пограничной службы Эстонии Арнольд Вайно констатировал, что народу если и стало больше, то только из-за выходных и уж точно, не в количествах, которые отражали бы повальное желание нарвитян голосовать в России.
Но ведь раньше ходили, что же изменилось? «Может быть люди более пассивны, может быть их плохо информируют и они уверены, что мы этих, проголосовавших в России, будем чуть ли не отсылать туда обратно. Они испуганы пропагандой», - предполагает пограничник. Впрочем, Вайно оговаривается, что никакой статистики его погранслужба не ведет и узнать, зачем идет в Ивангород житель Нарвы - за покупками или на выборы - не может.
Из всех, к кому корреспонденты Би-би-си обращались с расспросами, только 64-летняя нарвитянка Анна призналась, что сходила проголосовать. Она стояла с мужем в очереди на погранпереход в субботу, а на выборах была еще в пятницу. История Анны типична для этих мест. В середине 1970-х она приехала на работу на текстильную мануфактуру Кренгольм и после распада СССР эстонского гражданства не получила, а обзавелась российским. В Ивангороде у нее с мужем родственники - у нее сестра, у мужа - брат. «Мы слиты воедино и разорвать нас - больно будет, - говорит она. Но налаженная жизнь - в Эстонии и перебираться в Россию Анна не хочет.
Анна не скрывает, что голосовала за Путина - он ей близок и понятен. И россияне через реку - тоже близки и понятны. «Жизнь моя здесь, - говорит она про Эстонию - я законы соблюдаю, но душа моя - в России».
Но как же все-таки с войной, не очевидно, разве, что Путин сейчас это в первую очередь - агрессивная война в Украине? Анна еще раз подчеркивает, что законы соблюдает и что она против войны. «Мы тут все против войны, вот увидите, она закончится скоро, когда стороны сядут за стол переговоров. Но Путин был прав, когда сказал, что хочет, чтобы с Россией считались. Если на нас нападут, мы же должны ответить?» И начинает давно знакомую историю: про людей Донбасса, которые прятались по подвалам от артобстрелов десять лет назад - этим, якобы, и было спровоцировано начало российской агрессии.
Литва: «Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует»
В Литве посольство России находится не в центральной части Вильнюса, но проголосовать собрались сотни людей. Изначально напротив посольства запланировали две акции протеста - «Полдень против Путина» и «Протест против нарушений прав ЛГБТ в России». В каждой из них заявлено участие до 50 человек.
В сквере Бориса Немцова много полиции, с детской площадки в сквере слышны крики «Нет войне!» - многие пришли с детьми, и те играют в свой митинг. Впрочем, мероприятием как таковым становится голосование - в первом и последнем выступлении на этом митинге женщина говорит в мегафон: «Ваша лучшая акция - это встать в очередь». В 11.30 около посольства стоит несколько десятков человек, к 12 их становится больше сотни, и очередь все время увеличивается.
В очереди раздают плакаты с надписью «Путин - убийца» и «Путин ****** <надоел>». «Какой плакатик хотите, этот или этот»? - спрашивает девушка у пары в очереди. «Да оба по делу!» - решительно говорит молодой человек и берет и тот, и другой.
В Вильнюсе базируется Фонд борьбы с коррупцией (в России признан экстремистским и запрещен), придумавший акцию «Полдень против Путина». Многие из руководства ФБК пришли к посольству, чтобы поддержать людей, но сами заходить внутрь не собираются.
«Я в федеральном розыске, - объясняет Би-би-си расследователь Георгий Албуров. - Я бы хотел пойти голосовать, но наши адвокаты объяснили мне, что если я зайду в посольство, у меня отберут паспорт». На вопрос, как они отделяют своих сторонников от тех, кто просто пришел голосовать, Албуров отвечает: «12 часов выбрано не просто так, статистически в это время самое небольшое количество людей голосует. Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует, если она вообще есть!»
Очередь в Вильнюсе очень молодая - в основном в ней стоят те, кто переехал из России уже после полномасштабного вторжения. В отличие от соседних балтийских стран, Литва после распада Советского Союза выдала паспорта всем и понятия «неграждан» тут нет. По данным Департамента миграции, в Литве проживают 15 775 граждан России (сюда входят и дети до 18 лет, и взрослые), какая их часть собиралась голосовать, неизвестно.
— Вы не знаете, что тут происходит? — спрашивает средних лет человек, сильно окая. Он привез в посольство свою пожилую маму из Каунаса, они живут тут с советских времен, но с российским гражданством, и относятся к старообрядческой общине. Женщина просит еще раз повторить объяснения, несколько раз крестится и говорит, что «на все воля Божия!». Она говорит, что еще не решила, за кого будет голосовать, потому что Путин «хватит, посидел!», коммунистов она всегда недолюбливала, а двух других кандидатов просто не знает. Сын говорит, что вообще не собирается голосовать и «российские дела нас не касаются».
Пограничная служба Литвы выборочно проверяет виды на жительство и визы у тех, кто стоит в очереди, фотографирует данные и проверяет их по базе. На вопрос, по какому принципу выбираются люди для проверки, один из пограничников со смехом отвечает «по профессиональному». Одной из проверяемых они говорят: «Вы же подавались на новый ВНЖ? Так вот он у вас готов». Еще один пожилой мужчина отказывается показывать документы, пограничники немного совещаются и уходят без проверки.
Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК и председатель Anti-Corruption Foundation, стоит напротив посольства, но внутрь тоже заходить не собирается - она под заочным арестом. «Это акция не про нас, не про тех людей, которые собираются за границей, - говорит она Би-би-си. - В первую очередь это акция про тех, кто сейчас в России».
Певчих не согласна с точкой зрения, что призывы голосовать легитимизируют выборы как таковые, поскольку «невозможно легитимизировать то, что уже абсолютно нелегитимно». Как и остальные руководители ФБК, она без охраны, несмотря на недавнее нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе, и говорит, что принимает «те же меры безопасности, какие принимала и раньше».
«Я эти риски понимала и раньше, но я не хочу перекраивать свою жизнь. Я думаю, что дальше будет хуже. Очень печально, что для того, чтобы Европа признала эту проблему -что такое возможно на территории ЕС, понадобилось, чтобы случилось нападение на Леонида. Я не знаю, нужно дождаться, что кого-то убьют? Ну может, кого-то и убьют».
Певчих говорит, что не готова сидеть «где-то в Европе или Америке и бояться», если Алексей Навальный «не боялся даже в колонии за Полярным кругом».
Очередь двигается медленно, в посольство пускают по одному-два человека, телефоны и сумки нужно оставить в камере хранения. Внутри председатель УИК Андрей Дружиловский, второй секретарь по вопросам протокола, распределяет всех по кабинкам. На пиджаке у него буква V в цветах российского флага, официальный символ этих выборов. На просьбу прокомментировать проходящее голосование он отвечает отказом, хотя внимательно изучает пресс-карту.
«Комментариев никаких не даем. Волеизъявились? Всего вам доброго».
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