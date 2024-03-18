Туули Томингас написала историю эстонского биатлона

Спортсменка, отпраздновавшая в январе свое 29-летие, завершила серию Кубка мира с 303 очками и 23-м местом в общем зачете. Лиза Виттоцци (1091) одержала свою первую в карьере победу в общем зачете.

Результат Томингас - лучший результат серии Кубка мира с момента восстановления независимости Эстонии. Эвели Сауе дважды занимала 27-е место (2008/09 и 2010/11).

Кайя Парве, наша самая успешная биатлонистка всех времен, в 1980-х годах один раз была третьей. При этом ее баллы на тот момент были ниже, чем у Томингас сейчас из-за совершенно другой системы.

За рекордным результатом еще стоят два места в первой десятке и несколько в непосредственной близости от топа. Стоит напомнить, что Томингас также занимала на чемпионатах мира восьмое и десятое места, но там не начислялись очки Кубка мира.

Наша нынешняя лучшая биатлонистка наибольшего прогресса добилась на лыжне. Она могла бы к концу сезона войти в топ-20, но у нее не получилось найти стабильность в стрельбе.

В последней гонке сезона с масс-стартом Томингас ошиблась в двух огневых рубежах пять раз.