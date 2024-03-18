Повышение процентных ставок и рост стоимости жизни нанесли удар по финансовым результатам продавца мебели Masku Baltic OÜ в прошлом году, пишет dv.ee.
Известный продавец мебели потерял оборот и столкнулся с убытками
В отчете за 2023 финансовый год, полученном Infopank Äripäev , сказано, что главными негативными факторами на эстонском и европейском рынке в прошлом году были быстрый рост процентных ставок и общей стоимости жизни, а также совокупное влияние инфляции на домохозяйства и производителей.
Оборот Masku в прошлом году составил 4,86 миллиона евро, убыток — почти 34 000 евро. В 2022 году Masku наработала 5,74 миллиона евро оборота и получила прибыль в размере 300 000 евро.
Читайте подробнее на dv.ee.