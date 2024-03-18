Исследование, проведенное банком Luminor в сотрудничестве с Norstat, показало, что хотя большая часть жителей Эстонии довольна своим жильем, люди все равно думают о более просторных и комфортных жилых пространствах.
Опрос показал, о каком жилье мечтают жители Эстонии
По словам эксперта банка, это естественный ход мыслей для людей, так как они всегда хотят добиваться повышения своего уровня жизни.
По данным исследования, почти треть, или 28%, респондентов очень довольны тем, где они живут, но 71% жителей Эстонии чувствуют, что им чего-то не хватает, и хотели бы что-то изменить в своей жизни.
«Конечно, вы можете быть довольны тем местом, где вы живете, но все равно часто задумываетесь о том, как можно было бы сделать лучше. В открытом обществе больше возможностей, и люди смотрят вперед. Кроме того, на наши желания, безусловно, влияет то, что происходит вокруг нас, поэтому, когда вы видите, как ваш друг или, скажем, популярный блогер покупает квартиру в новостройке, вы неизбежно также начинаете хотеть более роскошное жильё», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.
Из тех респондентов, которые считают свои жилищные условия скорее достаточными или даже не очень довольны ими, 37% хотят иметь более современное, новое или отремонтированное жилье. На втором месте – 31% респондентов, которые хотели бы иметь более просторное жилье. Высокие цены на энергию, местоположение дома и мешающие соседи или члены семьи в качестве причин желания перемен назывались реже.
«На разных этапах жизни у людей возникают разные желания и потребности, и они меняются соответственно. Например, появление детей заставляет людей задуматься о большей жилплощади, а дети в свою очередь, когда они достигают зрелого возраста, хотят переехать от родителей, чтобы начать самостоятельную жизнь», – объясняет Ребане. Он добавил, что люди готовы отдать значительную часть своих доходов на такие перемены и улучшение условий жизни, и скорее хотят большего, чем будут довольствоваться меньшим.
Положительным моментом является то, что люди считают инфраструктуру Эстонии очень хорошей: более половины, или 55%, опрошенных довольны средой, в которой живут. Это означает, что в радиусе трех километров есть всё необходимое для жизни – школы, культурные учреждения, спортивные залы, продуктовые магазины, парки и так далее.
Опрос, проведенный по заказу Luminor компанией Norstat в конце декабря 2023 года, охватил в общей сложности 1002 человека.