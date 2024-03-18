Кто среди друзей Путина? Первые страны поздравили его с победой на «выборах»

Как следует из сообщений агентств, первым из зарубежных лидеров Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого ставили под сомнение Соединенные Штаты. Он назвал Путина «старшим братом» и сказал, что его победа поможет строить «многополярный мир», передает «Радио Свобода».

Поздравления Путину направили также лидеры Кубы, Никарагуа, Боливии, Гондураса.

Путин также получил поздравления от руководителей Северной Кореи и Мьянмы, с которыми Москва тесно сотрудничает в сфере поставок оружия. Поздравил Путина и президент Ирана Эбрахим Раиси.

Сообщается также о поздравлениях от лидеров Узбекистана и Таджикистана, пророссийского главы боснийской Республики Сербской Милорада Додика и деятелей молдавской оппозиции. Путина поздравил также МИД Китая. Пока не было сообщений о поздравлениях от председателя КНР Си Цзиньпина.

Поздравлений от западных лидеров в адрес Путина нет - за исключением саркастического поста в соцсети X (бывший Twitter) главы Евросовета Шарля Мишеля, который поздравил Путина с победой еще 15 марта, указав на предсказуемость итогов выборов.

В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прямо заявили, что он Путина поздравлять не будет. Внешнеполитические ведомства ряда стран ограничились констатацией, что выборы в России были несвободными и далекими от демократических стандартов.