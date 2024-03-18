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Кто среди друзей Путина? Первые страны поздравили его с победой на «выборах»

rus.postimees.ee
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Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: MIKHAIL METZEL/AP/Scanpix

Руководители ряда так называемых дружественных России стран поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента, в которых он в отсутствие реальной политической конкуренции баллотировался на пятый срок.

Как следует из сообщений агентств, первым из зарубежных лидеров Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого ставили под сомнение Соединенные Штаты. Он назвал Путина «старшим братом» и сказал, что его победа поможет строить «многополярный мир», передает «Радио Свобода».

Поздравления Путину направили также лидеры Кубы, Никарагуа, Боливии, Гондураса. 

Путин также получил поздравления от руководителей Северной Кореи и Мьянмы, с которыми Москва тесно сотрудничает в сфере поставок оружия. Поздравил Путина и президент Ирана Эбрахим Раиси.

Сообщается также о поздравлениях от лидеров Узбекистана и Таджикистана, пророссийского главы боснийской Республики Сербской Милорада Додика и деятелей молдавской оппозиции. Путина поздравил также МИД Китая. Пока не было сообщений о поздравлениях от председателя КНР Си Цзиньпина.

Поздравлений от западных лидеров в адрес Путина нет - за исключением саркастического поста в соцсети X (бывший Twitter) главы Евросовета Шарля Мишеля, который поздравил Путина с победой еще 15 марта, указав на предсказуемость итогов выборов.

В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прямо заявили, что он Путина поздравлять не будет. Внешнеполитические ведомства ряда стран ограничились констатацией, что выборы в России были несвободными и далекими от демократических стандартов.

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