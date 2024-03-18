Фото ⟩ Грузовик и легковушка столкнулись и вылетели в кювет

Сегодня около 9:07 на девятом километре дороги Колга-Яани-Лейе в деревне Лалси произошло ДТП: столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Toyota. Грузовик оказался на боку в кювете. Легковушка тоже вылетела с дороги.

По предварительным данным, водитель Toyota на скользкой дороге потерял управление над автомобилем и столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу. Оба улетели в кювет, грузовик перевернулся на бок.

Медики скорой помощи осмотрели участников аварии на месте и не обнаружила каких-либо травм.