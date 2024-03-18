Экономика в Латвии и Литве восстанавливается быстрее, чем в Эстонии, сообщила в своем обзоре в понедельник пресс-служба банка Citadele.
Экономика в Латвии и Литве восстанавливается быстрее, чем в Эстонии
По мнению экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, несмотря на сохраняющуюся неопределенность и значительные риски, общие перспективы роста Балтийского региона в 2024 году выглядят благоприятнее, чем в прошлом году. Экономики Латвии и Литвы демонстрируют несколько лучшие признаки стабилизации, чем Эстония: согласно прогнозам, рост ВВП Латвии и Литвы в этом году будет в пределах 2%, тогда как рост ВВП Эстонии – в пределах 1%.
В прошлом году на экономический рост в Балтийском регионе негативно повлияли высокая инфляция, рост процентных ставок, слабый внешний спрос со стороны обрабатывающей промышленности и продолжающееся влияние войны в Украине, что привело к умеренному экономическому спаду во всех трех странах Балтии. В 2023 году ВВП в Эстонии упал на 3%, в Литве и Латвии – на 0,3%. Больше всего пострадали обрабатывающая промышленность и транспортный сектор – главным образом из-за слабого внешнего спроса и циклического спада мирового производства. Сельское хозяйство пострадало в результате неблагоприятных погодных условий и падения цен, в то время как розничный сектор боролся со снижением реальных доходов покупателей из-за высокой инфляции и высокой доли кредитов с плавающей процентной ставкой. Секторы услуг – например, ИТ, профессиональные услуги и туризм – продолжали расти.
Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и значительные риски, общие перспективы роста Балтийского региона в 2024 году выглядят более благоприятными, чем в 2023 году, поскольку показатели экономической уверенности в Литве и Латвии стабилизировались и постепенно начали улучшаться.
За последние месяцы производственный сектор продемонстрировал признаки стабилизации после снижения производства в 2023 году. Исследования Европейской комиссии показывают, что уровень запасов в производственном секторе стран Балтии достиг пика, а европейский цикл складских запасов играет решающую роль в восстановлении производственного и транспортного секторов в Балтийском регионе. Сокращение запасов приведет к новым промышленным заказам, и данные уже показывают, что литовские компании сообщают о недостаточных запасах на складах, тем самым повышая прогнозы в отношении производства.
Тем не менее, ожидается, что в обрабатывающих секторах восстановление будет умеренным и неравномерным. Например, в строительном секторе Германии и Швеции спрос остается слабым из-за воздействия высоких процентных ставок. Кроме того, строительство нового жилья в Швеции упало до самого низкого уровня за несколько лет.
Высокие процентные ставки и повышенный уровень задолженности снизили спрос в жилищном секторе, в то время как изменение привычек в сфере организации труда оказало негативное влияние на спрос на коммерческие помещения. Хотя активность на рынках недвижимости также несколько снизилась, уровень долга в странах Балтии значительно ниже, чем в еврозоне в целом, а в течение 2024 и 2025 годов инвестиции государственного сектора увеличатся во всех трех странах Балтии. Это поддерживается увеличением притоков из Фонда восстановления ЕС и регулярных грантов Европейского союза.
Кроме того, в энергетическом секторе Балтийского региона, особенно в Литве и Эстонии, имеют место амбициозные планы, которые еще больше поддержат спрос в строительном секторе. Несмотря на некоторую неопределенность вокруг финансирования, строительство проекта Rail Baltica продолжается, и в результате настрой строительного сектора в регионе остается стабильным, а его перспективы более позитивны по сравнению с остальной еврозоной.
В 2023 году рост розничных продаж в странах Балтии фактически остановился и обеспечивался только инфляцией. Фактически же розничные продажи в странах Балтии с середины 2021 года остались неизменными. Причиной стала высокая инфляция и восстановление сферы услуг после снятия вызванных Covid-19 ограничений, что привело к увеличению расходов на отдых, питание вне дома и путешествия.
Тем не менее, инфляция в странах Балтии быстро сократилось с примерно 20% в начале 2023 года до уровня ниже 2% в Литве и Латвии и примерно до 4% в Эстонии. В результате этих изменений потребительские настроения в Латвии и Литве за последние месяцы значительно улучшились.
Поскольку инфляция продолжает падать, реальные доходы снова начнут расти, что окажет положительное влияние на розничные продажи и общие тенденции потребления в 2024 году. Быстрый рост инфляции в 2022 и 2023 годах привел к тому, что цены росли гораздо быстрее, чем доходы. Если инфляция продолжит снижаться, рост доходов должен постепенно сказаться и на секторе розничной торговли.
В Эстонии безработица выросла в среднем с 5,6% в 2022 году до 6,4% в 2023 году, в Литве – с 6,0% до 6,9%, а в Латвии безработица снизилась с 6,9% до 6,5%. Проведенное во всех трех странах Балтии исследование показывает, что по сравнению с 2022 годом значительно снизилась доля предприятий, указавших нехватку сотрудников в качестве основного фактора, ограничивающего их развитие.
Скорее, наибольшей проблемой является слабый спрос, особенно в промышленности, торговле и логистике. И это несмотря на то, что уровень безработицы в странах Балтии по-прежнему на исторически низком уровне, а за первые три квартала 2023 года рост заработной платы превысил 10%. Неблагоприятная демографическая ситуация, сокращение населения трудоспособного возраста, высокая инфляция и приближение доходов к европейскому уровню продолжают приводить к сильному росту заработной платы в странах Балтии даже при отсутствии экономического роста.
Ожидается, что рост заработной платы в странах Балтии продолжится в 2024 году, поскольку правительства запланировали в государственных бюджетах значительное увеличение расходов на заработную плату. Например, в Латвии фонд заработной платы в публичном секторе в 2024 году вырастет более чем на 10%. В последние годы рабочая сила в странах Балтии увеличилась за счет беженцев из Украины и положительного миграционного сальдо Литвы и Эстонии.
Как пишет Аболиньш, рост Балтийского региона в 2024 году будет поддерживаться восстановлением производственного и транспортного секторов, а также ростом реальных доходов населения, что пойдет на пользу розничной торговле и внутреннему потреблению в широком смысле. «Мы также ожидаем положительного вклада в рост от восстановления сельскохозяйственного сектора, который в прошлом году был относительно слабым как с точки зрения цен, так и с точки зрения урожая. Однако мы не ожидаем существенного роста в строительном секторе из-за негативного влияния высоких процентных ставок на спрос частного сектора. Кроме того, существует некоторая неопределенность относительно перспектив роста ряда секторов услуг (например, экспорта ИТ- и бизнес-услуг), которые в 2023 году росли более медленными темпами, чем раньше»,- отмечает аналитик.
По прогнозам, рост ВВП Латвии и Литвы останется на уровне около 2%, а рост ВВП Эстонии – на уровне 1% из-за эффекта более низкой базы, вызванного слабым ростом в 2023 году. Несмотря на небольшой рост безработицы в 2023 году, по нашим оценкам, рынки труда в странах Балтии останутся сильными, и мы ожидаем, что в 2024 году безработица здесь останется на уровне 6–7%. Инфляция в 2024 году останется низкой и будет ниже 2% в Латвии и Литве и 2–3% в Эстонии – в основном из-за более высокой ставки налога с оборота.
Геополитическая ситуация остается самой серьезной угрозой для Балтийского региона и потенциально может помешать новым инвестициям из-за возможной агрессии России против стран НАТО. Новые геополитические потрясения в более широком смысле могут подорвать глобальный экономический рост и привести к сценарию, при котором цены на нефть и сырье также приведут к повышению инфляции. Это поставит центральные банки в затруднительное положение: им придется снижать процентные ставки, хотя инфляция продолжит оставаться высокой.
Кроме того, повышенный уровень долга в еврозоне и США может вызвать нестабильность на финансовых рынках, например, в сфере коммерческой недвижимости, или вызвать опасения по поводу устойчивости долга. Внутригосударственная неблагоприятная демографическая ситуация, слабый рост производительности в сочетании с резким ростом заработной платы могут привести к потере конкурентоспособности.
Положительным моментом является то, что восстановление производства и цикл сокращения запасов могут оказаться сильнее, чем ожидалось. Кроме того, тенденции деглобализации могут принести пользу Балтии и Восточной Европе, поскольку регион станет привлекательным местом для инвестиций, поддерживающих дружественных партнеров.