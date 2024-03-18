Экономика в Латвии и Литве восстанавливается быстрее, чем в Эстонии

В 2023 году рост розничных продаж в странах Балтии фактически остановился и обеспечивался только инфляцией. Фактически же розничные продажи в странах Балтии с середины 2021 года остались неизменными. Причиной стала высокая инфляция и восстановление сферы услуг после снятия вызванных Covid-19 ограничений, что привело к увеличению расходов на отдых, питание вне дома и путешествия.

Тем не менее, инфляция в странах Балтии быстро сократилось с примерно 20% в начале 2023 года до уровня ниже 2% в Литве и Латвии и примерно до 4% в Эстонии. В результате этих изменений потребительские настроения в Латвии и Литве за последние месяцы значительно улучшились.

Поскольку инфляция продолжает падать, реальные доходы снова начнут расти, что окажет положительное влияние на розничные продажи и общие тенденции потребления в 2024 году. Быстрый рост инфляции в 2022 и 2023 годах привел к тому, что цены росли гораздо быстрее, чем доходы. Если инфляция продолжит снижаться, рост доходов должен постепенно сказаться и на секторе розничной торговли.

В Эстонии безработица выросла в среднем с 5,6% в 2022 году до 6,4% в 2023 году, в Литве – с 6,0% до 6,9%, а в Латвии безработица снизилась с 6,9% до 6,5%. Проведенное во всех трех странах Балтии исследование показывает, что по сравнению с 2022 годом значительно снизилась доля предприятий, указавших нехватку сотрудников в качестве основного фактора, ограничивающего их развитие.