Читайте, сколько призовых заработал лучший двоеборец Эстонии за лучший в карьере сезон

Третий год подряд наш лучший двоеборец завершает соревнования на пятом месте. Он улучшил личный рекорд не только по набранным баллам, но и в пьедестальном зачете – он пять раз поднимался на подиум.

Лишь шесть раз он не попал в первую десятку лучших, худшим было 20-е место в Зеефельде. Помимо пяти подиумов, лучший двоеборец Эстонии дважды был четвертым и пару раз пятым.

За соревнования также выплачивались и призовые. За сезон Ильвес заработал 51 970 швейцарских франков, то есть почти 54 000 евро.

Призовые двоеборцев. Фото: Kuvatõmmis