Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры

Спортсмен, который на следующей неделе отметит свое 32-летие, дебютировал в серии Кубка мира в 2014 году. В индивидуальном зачете он не сумел завоевать значимых наград, но в эстафетной гонке он завоевал олимпийское золото (2018), серебро чемпионата мира (2021) и бронзу (2023).

Его сезон в этом проходил очень неровно. Фемлинг принял участие и в серии Кубка мира и на Кубке IBU, но сильного выступления он не продемонстрировал. Финишировав 45-м в субботней гонке преследования в Кэнморе, швед объявил о завершении карьеры.

«Я уже раньше подумывал об уходе. Я рад, что смог подвести черту на своих условиях», - рассказал биатлонист SVT.