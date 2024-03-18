Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается, пишет dv.ee.
Угроза банкротства: еще одно сберегательное общество испытывает трудности с выплатами
«Клиентам не выплачиваются деньги, на запросы не отвечают, телефоны молчат. Даже адвокатам не отвечают, заказные письма не доходят», – описал ситуацию адвокат Рауно Кинкар, представляющий интересы британца Джона Файнса, которому КСО задолжало 182 000 евро вместе с процентами.
На прошлой неделе Файнс подал в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве Intus.
Комментарий от члена правления и крупного акционера Intus Оксаны Андрюшкиной Äripäev, к сожалению, получить не удалось.
Читайте подробнее на dv.ee.