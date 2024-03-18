«Я передал подписи в свою поддержку и заявление о том, что буду баллотироваться, и уже направляюсь в аэропорт», - сказал Ансип Postimees.

Согласно правилам партии, у кандидата должно быть минимум десять подписей в его поддержку. «Подписи в мою поддержку передавали как на бумаге, так и дигитально, в итоге до меня дошло 173 подписи», - сказал Ансип. Он добавил, что в их числе было 16 членов Рийгикогу, два министра и депутат Европарламента.

По словам Ансипа, в Партии реформ последуют внутрипартийные выборы, от которых будет зависеть, войдет ли он в число девяти кандидатов. «Я благодарен тем, кто поддержал меня. Надеюсь, что однопартийцы поддержат меня и в списке Партии реформ на наборах в Европейский парламент я окажусь в числе девяти», - заявил Ансип.

Внутрипартийные выборы пройдут с 28 марта по 4 апреля. Девять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, формируют представительство Партии реформ на выборах в Европейский парламент.

Список Партии реформ и позиции по номерам выяснятся на общем съезде партии 7 апреля.