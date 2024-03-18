Партия правых: действия правительства угрожают стабильности Эстонии

«Они пришли с пустыми обещаниями и запугиваниями, и страна с каждым шагом погружаются все глубже и глубже в хаос. В то же время они борются друг с другом за краткосрочные выгоды. Это безответственно», - сказала лидер Партии правых Лавли Перлинг.

По ее словам, серьезной оппозиции в Рийгикогу и сейчас нет. «Оппозиция не предлагает содержательной альтернативы, а устраивает блошиный цирк. Обещать снижение налогов и увеличение субсидий одновременно в той же мере безответственно, как и действия правительства», - сказала Перлинг.

Вместо того, чтобы помочь экономике расти, на предпринимателей налагаются дополнительные обязательства и вводятся глупые правила, придумываются новые налоги для поддержания постоянно расширяющегося государственного аппарата. «Вместо перераспределения мы должны перестать жить не по средствам и сократить государственные расходы», - добавила Перлинг.

По ее словам, происходящее на Тоомпеа особенно опасно тем, что агрессивная империя ведет войну по соседству с Эстонией, а экономика Эстонии восьмой квартал подряд находится в напряжении. «Похоже, что ни Рийгикогу, ни правительство этого не замечают. Неуверенность в будущем растет, люди боятся потерять работу и ощущают ухудшение уровня жизни», - сказала Перлинг.

Правые считают, что для прекращения обнищания трудящихся и предпринимателей необходимо отменить повышение налогов и сбалансировать доходы и расходы государства за счет сокращения бюрократии, сокращения расходов государственного аппарата с 2019 года. Вместо усиления запретов и приказов, по мнению правых, необходимо отменить не менее 300 бюрократических норм, причем при введении каждого нового регулирования необходимо одновременно отменить и некоторые действующие.

«Покрытие постоянных расходов государства за счет заемных денег должно быть прекращено. Для страны жить в огромных долгах сегодня означает переложить долговое бремя на будущие поколения. Необходимо установить деловой мир, чтобы восстановить доверие предпринимателей. Целью должен быть самый быстрый долгосрочный экономический рост в Европе», - заявили в Партии правых.