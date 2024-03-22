Вадим Белобровцев ⟩ Демография в кризисе, а правительство тушит пожар бензином

Увы, все наоборот: коалиция сокращает семейные пособия, отменяет налоговые послабления на детей, повышает действующие налоги и вводит новые, одновременно пугая население войной. Интересно, как это должно способствовать росту рождаемости и улучшению демографической ситуации?

Департамент статистики рапортует, что 1 января 2024 года в Эстонии проживал 1 366 491 человек. При этом в 2022 и 2023 годах были установлены самые низкие показатели рождаемости в истории Эстонской Республики, то есть с 1919 года, когда начали вести соответствующую статистику. Пока сальдо населения страны остается положительным только благодаря иммиграции (+607 человек по сравнению с 1 января 2023 года), но тут есть два нюанса: во-первых, этот показатель тоже стремительно сокращается, во-вторых, действительно ли мы хотим улучшать демографическую ситуацию исключительно за счет приезжих?

В преамбуле к конституции Эстонской Республики записано, что наша общая цель – укреплять и развивать государство, обеспечивающее сохранение эстонской национальности, языка и культуры. О чем это говорит? Что в демографической ситуации, которую сегодня вполне можно назвать критической (чего стоит только тот факт, что в 2023 году родилось на 925 детей меньше, чем в 2022) правительство должно предпринять ряд мер для исправления этой самой ситуации, действуя в соответствии с прописанным в конституции постулатом.