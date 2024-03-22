Демографическая ситуация в Эстонии продолжает ухудшаться. Рождаемость сокращается второй год подряд, причем рекордными темпами. В 2023 году в нашей стране родилось почти на тысячу детей меньше, чем годом ранее. И что делает в этой ситуации правительство трех партий – реформистов, социал-демократов и «Ээсти 200»? Может быть, бьет тревогу, вводит новые меры поддержки семей, мотивирует рожать больше детей?
Вадим Белобровцев ⟩ Демография в кризисе, а правительство тушит пожар бензином
Увы, все наоборот: коалиция сокращает семейные пособия, отменяет налоговые послабления на детей, повышает действующие налоги и вводит новые, одновременно пугая население войной. Интересно, как это должно способствовать росту рождаемости и улучшению демографической ситуации?
Департамент статистики рапортует, что 1 января 2024 года в Эстонии проживал 1 366 491 человек. При этом в 2022 и 2023 годах были установлены самые низкие показатели рождаемости в истории Эстонской Республики, то есть с 1919 года, когда начали вести соответствующую статистику. Пока сальдо населения страны остается положительным только благодаря иммиграции (+607 человек по сравнению с 1 января 2023 года), но тут есть два нюанса: во-первых, этот показатель тоже стремительно сокращается, во-вторых, действительно ли мы хотим улучшать демографическую ситуацию исключительно за счет приезжих?
В преамбуле к конституции Эстонской Республики записано, что наша общая цель – укреплять и развивать государство, обеспечивающее сохранение эстонской национальности, языка и культуры. О чем это говорит? Что в демографической ситуации, которую сегодня вполне можно назвать критической (чего стоит только тот факт, что в 2023 году родилось на 925 детей меньше, чем в 2022) правительство должно предпринять ряд мер для исправления этой самой ситуации, действуя в соответствии с прописанным в конституции постулатом.
Что же происходит на деле? Во-первых, правительство совершенно не озабочено нынешним положением: из ответов премьер-министра Каи Каллас на вопросы депутатов в парламенте следует, что она не видит серьезной проблемы. Каллас говорит, что сейчас по всей Европе – спад рождаемости, и в условиях войны в Украине это логично. Разумеется, можно утешать себя, что мы в своей проблеме не одиноки, но для больших европейских стран с многомиллионным населением это не столь тревожная тенденция, как для нас. Поэтому это аргумент премьер-министра не особенно успокаивает.
Во-вторых, вместо того, чтобы принимать меры для улучшения рождаемости в частности и демографической ситуации в целом, правительство за последний год предприняло целый ряд шагов, которые, как мне представляется, лишь усугубляют проблему. Образно говоря, правящая коалиция трех партий пытается тушить пожар, подливая в огонь бензин.
Судите сами: для того, чтобы рождаемость увеличивалась, следует, в первую очередь, обеспечить семьи чувством уверенности в завтрашнем дне – в том числе, мы говорим и о финансовом благополучии. Семьи должны знать, что государство готово им помогать при рождении и воспитании ребенка, особенно если у родителей будут возникать материальные трудности.
Что же мы имеем на деле? С 1 января 2024 года правительство сократило пособие для многодетных семей на 200 (!) евро в месяц. Одновременно с этим на 10% (с 20 до 22 процентов) выросла ставка налога с оборота, что уже привело к очередному повсеместному росту цен – в том числе, на товары первой необходимости. Кроме того, правительство отменило налоговые льготы на детей, ежегодную индексацию пособия для многодетных семей, пособие на занятия по интересам для детей в многодетных семьях. С середины 2024 года вырастут акцизы – в том числе, на топливо, что, разумеется, означает новый рост цен. В парламенте сейчас обсуждается законопроект об автомобильном налоге, который с 2025 года будет вынимать из кошелька семей еще сотни евро. Как вы думаете, такие шаги правящей коалиции способствуют росту чувства уверенности в завтрашнем дне у наших семей? Скорее, наоборот.
Ежемесячное детское пособие на первого, второго и третьего ребенка остается без изменений – 80, 80 и 100 евро соответственно. Его правительство не поднимает. От имени Центристской фракции Рийгикогу мы подали законопроект, призванный увеличить это пособие хотя бы до 150 евро (на каждого ребенка) в месяц. Глядя на нынешнюю политику реформистов, социал-демократов и «Ээсти 200», особых иллюзий мы, конечно, не питаем, пусть надежда и умирает последней…
А правительство под управлением Каи Каллас тем временем пугает население перспективой войны с Россией, которая, по их словам, может наступить в любой момент. Называются даже разные сроки – через год, три, пять лет… На улицах столицы развешивают плакаты с изображением разбомбленных домов в районах Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ… Очевидно, это тоже должно способствовать росту уверенности наших семей в светлом будущем и, как следствие, увеличению рождаемости…
Словом, если так будет идти и дальше, то демографическая ситуация в Эстонии станет еще более критической, а рождаемость продолжит устанавливать антирекорды. Нынешнее правительство, очевидно, не просто неспособно ничего с этим сделать, а даже не отдает себе отчета во всей глубине проблемы. Поэтому остается надеяться, что к власти в стране придут другие политические силы – желательно до того, как ситуация станет приближаться к катастрофической, – которые будут и понимать суть проблемы, и предлагать варианты ее решения.