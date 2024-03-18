Претендующий на мировой рекорд прыжок с трамплина завершился тяжелой травмой

Опсет удалось пролететь целых 236,5 метра в пробном туре, прошедшем перед основными соревнованиями, что является мировым рекордом, но официально он не был записан. Во-первых, прыжок был совершен во время тренировки, во-вторых, было еще и падение.

Как уже говорилось, мощный прыжок закончился для Опсет болезненно – норвежка упала после приземления. Спортсменка на большой скорости ударилась лицом о снег, но, к счастью, избежала серьезных травм. Ее лицо было полностью залито кровью, но она смогла самостоятельно покинуть гору и приняла участие в основных соревнованиях.

В финальном соревновании судьи несколько снизили планку по сравнению с тестовым туром, да и погодные условия ухудшились. Из-за этого большинство прыжков не удалось совершить на прежние расстояния. Тем не менее, Опсет все же сумела установить мировой рекорд, пролетев во втором туре 230,5 метра. В условиях соревнований до этих состязаний дальше всех сумела прыгнуть лишь словенка Эма Клинец, чья максимальная отметка составила 226 метров.

Этот результат все же не принес Опсет победу на этапе Кубка мира – по итогам двух прыжков ее опередила ее сокомандница Эйрин Мария Квандаль.