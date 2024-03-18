В Лондоне в выходные появился новый арт-объект. Вероятно, это Бэнкси

Стена за голым массивным деревом с обрезанными ветками украшена потеками зеленой краски, имитирующими листву, а рядом изображен человек, который, видимо, стену и раскрасил: в руках у него баллон и шланг, а сам он частично тоже заляпан зеленой краской.

Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си «История Бэнкси», отправился посмотреть на работу, как только узнал о ней. Он склоняется к тому, что это действительно Бэнкси.

«На мой взгляд, это выглядит как неоспоримый факт, - сказал он. - Но как всегда бывает с Бэнкси - никогда не знаешь, пока он не признается, опубликовав работу на своем сайте».

Анонимный художник обычно подтверждает авторство, публикуя фотографии на своем сайте и в соцсетях, но пока не сделал этого.

«Если вернуться к началу его творчества, он всегда искал то, что можно сделать с минимальными усилиями, чтобы это выглядело действительно круто».

По его словам, для нанесения краски на стену, вероятно, использовался изображенный баллон, вполне вероятно, что это огнетушитель.

Цвет краски точно такой, который местный совет района Ислингтон использует для уличных знаков, что, по словам Пика, свидетельствует о внимании Бэнкси к деталям.

«Сейчас весна, и на этом дереве скор должны распуститься листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как жалко оно выглядит без листвы», - сказал он.

Местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на его фоне.

«Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес», - написал один из жителей.