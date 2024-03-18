Сколько россиян пришло на выборы российского президента в Эстонии, кто эти люди, что они рассказали и куда послали журналистов Rus.Postimees, - в нашем репортаже по свежим следам. Мы проанализировали, сколько набрал Путин в Эстонии на этот раз, и какой вывод можно считать главным для местного населения.