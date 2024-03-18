Фото ⟩ «Я очень сожалею о содеянном»: педофил и детоубийца, приговоренный к пожизненному заключению, пытается выйти на свободу

Если Таллиннская тюрьма поддерживает условно-досрочное освобождение Василия Очкаленко, прокуратура на это не согласна. «Я понимаю, что от моих слов никому легче не станет. Слова здесь не помогут. Но я очень сожалею о том, что сделал», - заявил Очкаленко на судебном заседании.