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Фото ⟩ «Я очень сожалею о содеянном»: педофил и детоубийца, приговоренный к пожизненному заключению, пытается выйти на свободу

Кетлин Крузе
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Василий Очкаленко.
Василий Очкаленко. Фото: Kuuuurija

Если Таллиннская тюрьма поддерживает условно-досрочное освобождение Василия Очкаленко, прокуратура на это не согласна. «Я понимаю, что от моих слов никому легче не станет. Слова здесь не помогут. Но я очень сожалею о том, что сделал», - заявил Очкаленко на судебном заседании.

В 1993 году Василий Очкаленко, изнасиловавший и убивший маленьких девочек в Хаапсалу, был приговорен к смертной казни. Хотя его и приговорили к смертной казни, спустя годы ее заменили пожизненным заключением.

В 2019 году Очкаленко подал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано.

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