Производство о проступке было начато Центральной криминальной полицией, сообщил представитель PPA. Еще на выходных руководитель бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции Айвар Сепп заявил, что они проверяют озвученные в прессе заявления, и если они подтвердятся, то есть основание начать в отношении Лаанета производство о проступке.

Eesti Ekspress написал в субботу, что Лаанет и раньше, когда был министром обороны, и теперь - министром юстиции, оплачивал счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 тысяч евро, а владельцем квартиры является его пасынок.

Недоразумения между Лаанетом и генеральным прокурором Андресом Пармасом начались уже ранее. По мнению прокуратуры, министр юстиции систематически вмешивался в производство по нескольким уголовным делам, в том числе в производства по делам бывших начальников полиции Эльмара Вахера и Эрика Хелдна. На прошлой неделе Лаанет инициировал в прокуратуре официальный надзор, который, в том числе, был связан с допросами членов Рийгикогу, на которых работа прокуратуры подверглась критике.

Министр юстиции заявил в субботу, что после разговора с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) в свете новостей, появившихся в СМИ, принял решение уйти в отставку.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции, - сказал он в субботу. - Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности. Они этого никак не заслужили».

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.