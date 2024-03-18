В своем интервью украинским СМИ президент Франции Эмманюэль Макрон, согласился с предложением журналистов о прекращении огня на время проведения Олимпийских игр в Париже. Более того, он обещал попросить об этом президента РФ Владимира Путина.
Путин высказался о предложении Макрона прекратить огонь на время Игр
Напомним, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олипийских играх, но в нейтральном статусе и с рядом ограничений. По первоначальным данным, в Олимпиаде, которая пройдет с с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции, примут участие около 40 российских атлетов.
В ответ на новость о том, что Макрон потребует от России прекращения огня на период проведения Олимпийских игр, Путин заявил, что ему ничего не известно об этом намерении президента Франции.
Однако он выразил готовность «рассмотреть любые вопросы».
«При любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — отметил Путин.