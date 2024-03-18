Путин высказался о предложении Макрона прекратить огонь на время Игр

Напомним, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олипийских играх, но в нейтральном статусе и с рядом ограничений. По первоначальным данным, в Олимпиаде, которая пройдет с с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции, примут участие около 40 российских атлетов.