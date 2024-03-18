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Женская сборная Эстонии находится в шаге от вылета из ТОП-100 рейтинга ФИФА

rus.postimees.ee
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Женская сборная Эстонии по футболу.
Женская сборная Эстонии по футболу. Фото: Liisi Troska / jalgpall.ee

Женская сборная Эстонии по футболу оказалась в одном шаге от вылета из первой сотни рейтинга ФИФА, сообщает Rus.ERR.

В его обновленной версии, опубликованной в середине марта, эстонская команда опустилась с 98-й на 99-ю строчку.

Лидером рейтинга осталась сборная Испании, на второе место с четвертого поднялась команда Англии, на третьей строчке осталась Франция.

Лучшим положением женской сборной Эстонии в рейтинге ФИФА было 71-е место. Худшим - 111-е.

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