Женская сборная Эстонии по футболу оказалась в одном шаге от вылета из первой сотни рейтинга ФИФА, сообщает Rus.ERR.
Женская сборная Эстонии находится в шаге от вылета из ТОП-100 рейтинга ФИФА
В его обновленной версии, опубликованной в середине марта, эстонская команда опустилась с 98-й на 99-ю строчку.
Лидером рейтинга осталась сборная Испании, на второе место с четвертого поднялась команда Англии, на третьей строчке осталась Франция.
Лучшим положением женской сборной Эстонии в рейтинге ФИФА было 71-е место. Худшим - 111-е.