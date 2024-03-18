Фото ⟩ В Таллинне вандалы испортили городское имущество

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов выразил беспокойство по этому поводу. «Общественные туалеты у пруда Ыйсмяэ были построены в соответствии с пожеланиями местных жителей. К сожалению, с этим объектом время от времени возникают проблемы. Например, осенью нам приходилось иметь дело с бездомным, который использовал инвалидный туалет как временное жилище. Ситуация была порой абсурдной, так как помещение можно запереть изнутри, и мы не могли проникнуть силой "в дом" человека. Граффити также является частым явлением - двери постоянно становятся объектами новых "произведений искусства", и, хотя мы очищаем их в течение дня, на утро появляются новые», - рассказал Сильянов.

По его словам, на этот раз вандалы пошли еще дальше. «Вчера обнаружили, что внешняя дверь одного из помещений была вскрыта ножом, а трубы в инвалидном туалете снова были повреждены. Кроме того, в женском туалете отсутствовала одна из внутренних дверей. На внешних дверях туалета осталась "подпись" - отпечаток подошвы, который, вероятно, поможет полиции идентифицировать виновников преступления», - сказал Сильянов, добавив, что управа района, вероятно, обратится в полицию по поводу актов вандализма, так как умышленное повреждение чужого имущества недопустимо.

«Мы просим жителей, заметивших акты порчи или вандализма, сообщить об этом как в управу района, так и в полицию. Я уверен, что внимательные граждане могут помочь полиции найти "художников" и вандалов, и вместе мы сможем предотвратить разрушения и порчу», - продолжил Сильянов, напомнив, что общественные туалеты следует использовать целенаправленно и бережно.

Управа района Хааберсти надеется, что совместными усилиями удастся прекратить вандализм и обеспечить порядок в общественных туалетах.