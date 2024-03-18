Суд признал Центристскую партию, Корба и Тедера виновными в торговле влиянием

Суд приговорил предпринимателя Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор о тюремном заключении не будет приведен в исполнение в полном объеме, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил центриста Михаила Корба к одному году и двум месяцам тюремного заключения, которое не будет полностью приведено в исполнение, если Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд наложил на Центристскую партию штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил штраф, наложенный за новое преступление, на непогашенную часть предыдущего штрафа, наложенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, суд наложил на партию штраф на общую сумму в размере 1 000 000 евро.

По мнению суда, заключение незаконного соглашения, то есть соглашения о торговле влиянием от 9 февраля 2020, было доказано. При этом соглашение о торговле влиянием было достаточно конкретизировано и не являлось абстрактным.

Суд постановил, что предложенное Тедером пожертвование на встрече Центристской партии было сделано для того, чтобы занимавший в то время пост генерального секретаря Центристской партии Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Тедера и проекта Porto Franco, а Корб принял пожертвование с этой целью.

Новость дополняется.