Польские фермеры в понедельник заблокировали два крупных погранперехода на границе с Германией, протестуя против экологических ограничений Европейского союза и импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов ЕС.
Протестующие польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией
Польские фермеры уже давно блокируют пограничные переходы с Украиной, утверждая, что импорт из соседней страны угрожает их доходам, и в понедельник распространили свой протест на западную границу. Тракторы фермеров припаркованы на трассе А2, где движение в обоих направлениях перекрыто.
Блокирование пограничных переходов Свецко и Губинек продлится до вечера среды, сообщила местная полиция.