Пн, 18.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Протестующие польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией

Copy
Французские фермеры заблокировали дороги в Париже.
Французские фермеры заблокировали дороги в Париже. Фото: Postimees

Польские фермеры в понедельник заблокировали два крупных погранперехода на границе с Германией, протестуя против экологических ограничений Европейского союза и импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов ЕС.

Польские фермеры уже давно блокируют пограничные переходы с Украиной, утверждая, что импорт из соседней страны угрожает их доходам, и в понедельник распространили свой протест на западную границу. Тракторы фермеров припаркованы на трассе А2, где движение в обоих направлениях перекрыто.

Блокирование пограничных переходов Свецко и Губинек продлится до вечера среды, сообщила местная полиция.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх