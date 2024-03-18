Протестующие польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией

Польские фермеры уже давно блокируют пограничные переходы с Украиной, утверждая, что импорт из соседней страны угрожает их доходам, и в понедельник распространили свой протест на западную границу. Тракторы фермеров припаркованы на трассе А2, где движение в обоих направлениях перекрыто.