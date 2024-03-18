Сегодня, 18 марта, утром случайный прохожий сообщил, что в Хальяла на шоссе Вызу перевернулся школьный автобус. К счастью, в автобусе не было учеников, и, по данным полиции, никто не пострадал.
Фото ⟩ На шоссе перевернулся школьный автобус
За минут двадцать до этого, в 7:51, в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Раквере. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Seat ехала со стороны улицы Выйду в сторону Уссимяэ, когда на повороте слегка выехала на встречную полосу и врезалась в Land Rover, которым управляла 43-летняя женщина.
Медики осмотрели находившихся в машинах людей на месте, в госпитализации они не нуждались. Водители были трезвыми, у них есть водительские права и они обратятся в страховую компанию.