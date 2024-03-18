Фото ⟩ На шоссе перевернулся школьный автобус

За минут двадцать до этого, в 7:51, в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Раквере. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Seat ехала со стороны улицы Выйду в сторону Уссимяэ, когда на повороте слегка выехала на встречную полосу и врезалась в Land Rover, которым управляла 43-летняя женщина.