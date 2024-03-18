Пьяная виновница ДТП бросила свою машину и скрылась с места происшествия

Из автомобиля, спровоцировавшего ДТП, вышла женщина и скрылась с места происшествия.

Благодаря очевидцам полицейские быстро установили личность виновницы ДТП и связались с ней.

46-летняя владелица Volvo V70 находилась в квартире недалеко от места происшествия, и полицейские установили, что она была в состоянии алкогольного опьянения. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.