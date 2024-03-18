В Латвии прошли проверки по месту жительства 55 граждан России

В минувшие выходные погранохрана Латвии работала в усиленном режиме, осуществляя иммиграционный контроль внутри страны, проверку прав граждан России на пребывание в стране и проверку въезжающих в Латвию лиц, особенно граждан РФ. Также интенсивная работа велась на латвийско-белорусской границе, где большое количество лиц было удержано от незаконного пересечения границы.

В ходе проверок по возможному месту жительства 55 граждан РФ, не имеющих легального статуса в Латвии, было выявлено три нарушения и изъяты три документа о видах на жительство, срок действия которых истек.

По месту проживания лиц, которые не находились на месте, были проведены опросы соседей и оставлены повестки для связи с сотрудниками ГПО.

17 марта ГПО вместе с Госполицией Латвии провели проверку документов российских граждан возле избирательного участка в посольстве России. Всего был проверен 1001 гражданин РФ, и у 24 были выявлены просроченные виды на жительство.

Также в выходные в связи с «выборами» президента России пограничники проводили усиленные проверки на границе, уделяя особое внимание гражданам РФ.

В целом через пограничные пункты Терехово и Гребнево в минувшие выходные выехали 183 гражданина России. Этот показатель не отличается от предыдущих выходных (8-10 марта), когда через Терехово и Гребнево выехали 173 гражданина России, а въехали - 172.

11 гражданам России было отказано во въезде в Латвию - у трех из них не было визы или вида на жительство, а восемь человек не пустили в страну по соображениям безопасности.