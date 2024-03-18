Карис: необходимо выяснить причины и суть противостояния Лаанета и Пармаса

«Одной из сильных сторон Эстонии является непоколебимая приверженность принципам правового государства. Публичную конфронтацию между генеральным прокурором и министром юстиции нельзя назвать кризисом правового государства. Однако это дело подняло вопрос о пределах независимости прокуратуры, который до сих пор в Эстонии подробно не обсуждался», - сказал президент Карис.

«Нам необходимо прояснить, каким образом министр юстиции может влиять на деятельность прокуратуры в правовом государстве и как обеспечить прозрачность любого вмешательства», - подчеркнул глава государства в переданном BNS пресс-релизе канцелярии.

«Министр юстиции, конечно, может задавать генеральному прокурору связанные с работой вопросы, а также вносить предложения по разъяснению общественности процедурных тем. Но он не может вмешиваться в конкретные расследования, давать указания за или против кого-либо, - подчеркнул президент Карис. - В Эстонии политики не руководят расследованиями прокуратуры, как и прокуроры не определяют решения политиков».

По словам главы государства, в ближайшее время будут важны три темы. «Во-первых, прояснить причины и суть противостояния Лаанета и Пармаса. Во-вторых, как избежать недоверия между прокуратурой и Министерством юстиции, которое затрудняет сотрудничество. И в-третьих, необходимо провести глубокую дискуссию о независимости прокуратуры с участием представителей судебной власти, коллегии адвокатов, канцлера права, парламентского комиссии по правовым вопросам и Министерства юстиции. Это поможет укрепить всю систему правосудия», - сказал президент Карис.

В среду на прошлой неделе министр юстиции Калле Лаанет объявил о начале служебного расследования для проверки законности и целесообразности работы прокуратуры. Андрес Пармас, главный прокурор страны, ранее заявил, что не понимает заявления министра юстиции Калле Лаанета о том, что в отношении него было возбуждено дисциплинарное производство.