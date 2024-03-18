17 марта в 21:57 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что зарядное устройство для электронных сигарет взорвалось в розетке и подожгло матрас и одеяло на бульваре Сыпрузе в поселке Коэру, Ярвамаа.
Электронная сигарета стала причиной небольшого пожара в жилом доме
Подростку сразу удалось самостоятельно потушить возгорание кровати, и серьезной трагедии удалось избежать. Спасатели проверили помещение тепловизионной камерой и не обнаружили дальнейшей опасности.
Спасательный департамент напоминает, что устройства необходимо заряжать в течение дня и нельзя помещать их под одеяло или матрас. После зарядки устройства необходимо вынуть из розетки.