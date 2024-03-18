Maxima об итогах масштабной распродажи: выяснилось, какими товарами запасаются жители Эстонии

«Мы никогда раньше не проводили кампанию по распродаже с таким широким ассортиментом. Мы долго к ней готовились и запаслись товарами на несколько миллионов», - говорит менеджер по продажам и маркетингу торговой сети Maxima Яаника Терасмаа.

Чаще всего жители Эстонии покупали средства для стирки, ухода за волосами, полостью рта, мытья посуды и бумажные изделия. Также было куплено большое количество средств для бритья и косметики. Что касается конкретных товаров, то больше всего люди покупали шампуни, кондиционеры, зубные пасты, туалетную бумагу, салфетки, подгузники, посуду и средства для мытья посуды.

«Несмотря на то, что цены были очень хорошими и мы предполагали, что во время акции продажи вырастут, мы не прогнозировали такого большого роста продаж в каждой категории (например, туалетная бумага, посуда, текстиль для дома). Некоторые товары раскупили даже быстрее, чем прогнозировалось», - сказала менеджер по продажам и маркетингу.

«Знаю, что иногда в магазинах было очень много людей, а парковки были заполнены машинами, но я хочу поблагодарить всех, кто посетил наши магазины», - сказала Терасмаа.