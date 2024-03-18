Заведующая магазином в Тыстамаа спугнула воров, ворвавшихся в местный магазин в пятницу ночи, и они скрылись с пустыми руками. Теперь преступников ищет полиция, которая просит помощи очевидцев.
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Отважная женщина спугнула орудовавших посреди ночи воров
По словам заведующей магазином на Калли-маантеэ, о взломе дал знать сигнал тревоги, который сработал в два часа ночи в субботу. Когда она пошла посмотреть, что происходит, дверь магазина была взломана, и в помещении были двое воров в масках.