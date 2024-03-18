Отважная женщина спугнула орудовавших посреди ночи воров

По словам заведующей магазином на Калли-маантеэ, о взломе дал знать сигнал тревоги, который сработал в два часа ночи в субботу. Когда она пошла посмотреть, что происходит, дверь магазина была взломана, и в помещении были двое воров в масках.

Заметив, что их обнаружили, воры скрылись и, по словам заведующей, им ничего не удалось украсть. На что покушались воры, она не может сказать. «Очевидно, я оказалась на месте достаточно быстро, и они не успели забрать то, за чем пришли», - предположила работница магазина.