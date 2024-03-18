С молотка в одночасье: массовая ликвидация компаний привела к новой проблеме

Тот, кто не представит годовой отчет компании вовремя, рискует, что компания будет ликвидирована. В коммерческом регистре делается соответствующая запись и компания исчезает. Если это, так сказать, пустая полочная компания, в которой ничего не происходило, то ничего страшного. Но и банки, и бизнес-организации заявляют, что ликвидация ударила уже и по вполне жизнеспособным компаниям, которые по каким-то причинам сейчас ликвидируются, при этом ими остается невыполненным ряд обязательств.

Что в этом случае будет с сотрудниками, которым вроде как уже не с кого требовать зарплату? Что будет с поставщиками каких-нибудь товаров или услуги, которым ранее не было заметно никаких признаков (кроме опоздания с подачей годового отчета) того, что у их делового партнера возникли трудности? Потому что, если компания будет ликвидирована, на банковском счете компании могут быть деньги для оплаты труда сотрудников, деловых партнеров и банка, но их будет невозможно использовать.