В Европе появятся дроны-доставщики еды

Tele2 совместно с торговой платформой foodora объявили о том, что начнут доставку еды при помощи дронов с подключением IoT (интернета вещей) и 5G, став первыми в Европе, кто внедряет реальные доставки на дронах. Доставка будет осуществляться по указанным клиентами адресам, спуская еду с дрона при помощи провода. Первые такие доставки будут осуществлены в районе Стокгольма.