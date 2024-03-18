Защитники Тедера и Центристской партии сомневаются в правильности решения суда

Адвокат Тедера Маргус Курм сообщил Postimees, что решение окружного суда будет обжаловано в Государственном суде. «Мне больше нечего комментировать, но я не считаю это решение правильным или справедливым, поэтому мы будем продолжать бороться», - сказал он.

Защитник Центристской партии Айвар Пильв поясняет, что во время судебного заседания он находился за пределами Эстонии, но решение уже получил. «У меня не было достаточно времени, чтобы тщательно и подробно проанализировать сегодняшнее решение и я не успел поговорить с руководством Центристской партии», - сказал Пильв.

«По сравнению с окружным судом уездный суд занял радикально противоположную позицию, и два суда дали разные оценки одним и тем же доказательствам. Как адвокат говорю, что это решение необходимо обжаловать, но окончательный план все равно должен быть согласован с клиентом», - добавил он.

Решение окружного суда можно оспорить в Государственном суде в течение 30 дней.