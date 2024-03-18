Бывший командующий ВВС Эстонии Яак Тариен рассказал в студии Postimees, что, по всей видимости, украинцам пришлось переместить свои средства ПВО ближе к линии фронта, чтобы сбивать российские самолеты, и с этим связан риск для Украины потерять эти средства.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Украина, видимо, подтянула технику ПВО ближе к фронту, принимая риск потерять ее
Он добавил, что, по слухам, в результате этого была потеряна одна пусковая установка Patriot.
– Россияне атакуют достаточно интенсивно, какой ущерб может быть нанесен ПВО Украины в ходе этих атак?
Что касается атак дронов, их цель заключается в истощении средств противовоздушной обороны, чтобы Украина использовала свои ограниченные ресурсы против таких дешевых дронов. При этом целями в основном являются гражданские объекты, эти дроны не могут достичь объектов, охраняемых военными способами. В то же время дроны стали таким оружием бедняков, поскольку их можно производить относительно дешево по военным меркам. Дрон можно сделать за пару десятков тысяч долларов, который при влете в жилой дом наносит значительные разрушения, поэтому от него обязательно нужно защищаться. Однако зенитная ракета, которую можно использовать против них, стоит 200 000 долларов или больше, так что разница в затрачиваемых ресурсах здесь в пользу нападающего.
– Есть ли у русских возможность прорвать ПВО Украины?
– Похоже, мощности по производству этих дронов «Шахед» теперь имеются и в России, возможно, они все еще поступают также из Ирана. Их количество не безгранично, но и не так окончательно ограничено, как в случае с «Искандерами» или крылатыми ракетами. Однако эти дроны типа «Шахед» не могут приблизиться к объектам ПВО. Так что Украина может от этого защититься, эти районы достаточно защищены. Чтобы прорвать ПВО, россиянам следует использовать «Искандеры» или другие ракеты, но украинцы научились быть достаточно мобильными. В то же время ходят и неофициальные слухи, что некоторые украинские объекты ПВО подверглись атаке «Искандеров», тут уж ничего не поделать.
– В последнее время русские потеряли несколько самолетов, поскольку ВВС стали рисковать, продвигаясь ближе к линии фронта. Неужели украинцам тоже пришлось подобраться ближе к фронту с техникой, чтобы их поражать, и они в результате тоже потеряли свою технику?
– Короткий ответ: да. Поскольку у российской стороны тоже не хватает крупнокалиберных боеприпасов, они стали активнее использовать поддержку с воздуха. Это было эффективно, но сопряжено с риском, и российская сторона потеряла самолеты. Как именно Украина сбила эти самолеты с неба, к счастью, пока остается за завесой тумана войны, поскольку в противном случае российская сторона также могла бы соответствующим образом перестроить свои действия. Неофициально поступали сообщения о потере одной пусковой установки Patriot с украинской стороны относительно близко к линии фронта. Если это правда, то можно предположить, что с помощью Patriot были сбиты самолеты Су-34 и Су-35. Поэтому Украине также пришлось пойти на риск и переместить эти очень важные средства ПВО ближе к линии фронта, где они уязвимы.
– Здесь же можно прочитать, что новый главнокомандующий украинской армии стал больше рисковать, ведь ему поставлена задача добиться чего-то на фронте?
– Очень сложно провести этот анализ и что-то предположить или угадать. Вполне возможно, что эта смена руководства была просто политически необходимым шагом, чтобы показать, что после провала контрнаступления прошлым летом произошли какие-то изменения. Весь мир многого ждал от этого летнего наступления, к сожалению, украинцы так и не смогли преодолеть вторую и третью линии российских оборонительных сооружений, которые были построены весьма основательно. Судя по всему, даже в Украине мало кто знает, получал ли новый глава Вооруженных сил Украины какие-то конкретные указания о том, что ему предстоит реализовать, или это было такой перестановкой на политическом уровне, и у нового главы все еще есть право свобода планирования деятельности исходя из военных приоритетов и целесообразности.
– Насколько украинские ВВС сейчас могут поддержать ту деятельность, которая происходит на суше?
– Крылатые ракеты, предоставленные Западом, запускаются с украинских самолетов. Вероятно, они не используют такую непосредственную поддержку воздух-земля вблизи фронта. По крайней мере, я не читал об этом в военных блогах или новостях. Давайте посмотрим правде в глаза: авиапарк Украины в течение последних сорока лет серьезно недофинансировался, а также недоукомплектовывался пилотами. После российского вторжения в Крым в 2014 году ресурсы были направлены на развитие сухопутных войск, однако военно-воздушные силы оставались довольно недофинансированной областью. Самолеты стареют, а у пилотов сравнительно мало часов налета, а это значит, что их компетентность снизилась. Они сейчас наращивают свои военно-воздушные силы во время войны, но это чрезвычайно трудная задача. В последнее время я не слышал, чтобы они делали что-то столь рискованное, как выдвижение прямо на линию фронта для поддержки. Да, они делали это в прошлом, и из-за этого были потери, поэтому я не думаю, что они будут продолжать это делать сейчас.
– На каком расстоянии от фронта находятся украинские аэродромы?
– Все-таки Украина – очень большая страна, и здесь достаточно безопасной территории для работы аэропортов. Первые три дня войны ударами Россия пыталась повредить или уничтожить практически все аэродромы. Однако каким-то образом украинским ВВС удалось сохранить большую часть своих авиационных средств. Либо они находились на резервных аэродромах, либо частично в воздухе, но это был такой блестящий маневр, благодаря которому они вообще выжили в первые дни войны.
– Насколько сильно страдают россияне из-за потери самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления?
– Для них это очень важная потеря. По последним оценкам, у них осталось 5–6 таких самолетов и это очень чувствительный стратегический резерв. При этом Россия чувствует опасность и на других своих границах, она должна сохранять этот резерв и держать их и в других местах. У этого самолета есть глаза и уши, и весь контроль осуществляется оттуда. Если вы отправите один самолет, без поддержки, с заданием сбросить бомбы на фронте, существует высокий риск, что он будет сбит. Этому самолету, отправленному в одиночку, придется большую использовать свой радар, что делает его более заметным для противника. Он не может получать приказов из тыла, куда лететь, так сказать, из летящего далеко самолета управления. Главное именно отсутствие координации между несколькими штурмовиками. Им приходится использовать радиосвязь, у них нет такой ситуационной осведомленности, как у командного центра, поэтому атака менее эффективна. Они подвергаются большему риску, а их цели не столь скоординированы. В настоящее время это очень важный пробел в возможностях России.