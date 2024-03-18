СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Украина, видимо, подтянула технику ПВО ближе к фронту, принимая риск потерять ее

– Для них это очень важная потеря. По последним оценкам, у них осталось 5–6 таких самолетов и это очень чувствительный стратегический резерв. При этом Россия чувствует опасность и на других своих границах, она должна сохранять этот резерв и держать их и в других местах. У этого самолета есть глаза и уши, и весь контроль осуществляется оттуда. Если вы отправите один самолет, без поддержки, с заданием сбросить бомбы на фронте, существует высокий риск, что он будет сбит. Этому самолету, отправленному в одиночку, придется большую использовать свой радар, что делает его более заметным для противника. Он не может получать приказов из тыла, куда лететь, так сказать, из летящего далеко самолета управления. Главное именно отсутствие координации между несколькими штурмовиками. Им приходится использовать радиосвязь, у них нет такой ситуационной осведомленности, как у командного центра, поэтому атака менее эффективна. Они подвергаются большему риску, а их цели не столь скоординированы. В настоящее время это очень важный пробел в возможностях России.