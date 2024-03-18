Жители Эстонии протянули руку помощи: многодетная семья, потерявшая в пожаре свой дом, получила крупное пожертвование

Многодетная семья в Пылвамаа, потерявшая дом после пожара неделю назад, с помощью благотворителей собрала около восьми тысяч евро. Семье с четырьмя детьми особенно нужна помощь в приобретении автомобиля, который также был уничтожен во время аварии. Дом был застрахован.