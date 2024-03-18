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Жители Эстонии протянули руку помощи: многодетная семья, потерявшая в пожаре свой дом, получила крупное пожертвование

Томи Салувеэр
, репортер
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В ближайшее время планируется снести и вывезти обломки сгоревшего дома.
В ближайшее время планируется снести и вывезти обломки сгоревшего дома. Фото: Risto Luksepp

Многодетная семья в Пылвамаа, потерявшая дом после пожара неделю назад, с помощью благотворителей собрала около восьми тысяч евро. Семье с четырьмя детьми особенно нужна помощь в приобретении автомобиля, который также был уничтожен во время аварии. Дом был застрахован.

Вечером в минувший понедельник многодетная семья, проживающая в деревне Сыресте в волости Канепи, проснулась от взрыва топливного бака микроавтобуса. Отец семейства Ристо Луксепп благодаря видеозаписи знает, что первый взрыв произошел с водительской стороны, где находился аккумулятор автомобиля. Огонь из автомобиля перекинулся на жилой дом.

Таким образом, семья лишилась и дома, и автомобиля. «Жители Эстонии поддержали нас, после просьбы о помощи мы получили около восьми тысяч евро, на которые мы можем купить новый микроавтобус или другое транспортное средство», - сказал вчера Ристо Луксепп.

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