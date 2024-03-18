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Налоговое бремя Эстонии на удивление низкое по сравнению с соседями

Ангелина Тякер
, журналист
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Монеты.
Монеты. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Результаты, основанные на данных экономического журнала Euronews Business EconPol Forum за 2019 год, показывают, что налоговое бремя Эстонии было довольно низким по сравнению как с Европейским cоюзом, так и с соседними странами.

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний класс - это домохозяйства с доходом от 75 до 200 процентов среднего государственного дохода.

Низший-средний класс: от 75 до 100 процентов среднего дохода.

Средний-средний класс: от 100 до 150 процентов среднего дохода.

Верхний-средний класс: от 150 до 200 процентов среднего дохода.

В случае семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми налоговое бремя в Эстонии составляло 3 процента для низшего-среднего класса и 6 и 17 процентов для среднего-среднего и верхнего-среднего класса соответственно. Даже в Латвии и Финляндии налоговое бремя несколько выше на тех же уровнях – 10-22 процента и 14-31 процент соответственно.

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