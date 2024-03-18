Результаты, основанные на данных экономического журнала Euronews Business EconPol Forum за 2019 год, показывают, что налоговое бремя Эстонии было довольно низким по сравнению как с Европейским cоюзом, так и с соседними странами.
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Налоговое бремя Эстонии на удивление низкое по сравнению с соседями
Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний класс - это домохозяйства с доходом от 75 до 200 процентов среднего государственного дохода.
Низший-средний класс: от 75 до 100 процентов среднего дохода.
Средний-средний класс: от 100 до 150 процентов среднего дохода.
Верхний-средний класс: от 150 до 200 процентов среднего дохода.