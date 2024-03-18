Налоговое бремя Эстонии на удивление низкое по сравнению с соседями

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний класс - это домохозяйства с доходом от 75 до 200 процентов среднего государственного дохода.

Низший-средний класс: от 75 до 100 процентов среднего дохода.

Средний-средний класс: от 100 до 150 процентов среднего дохода.

Верхний-средний класс: от 150 до 200 процентов среднего дохода.