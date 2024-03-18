В Ираке сменился состав эстонского военного контингента

В течении пяти месяцев обновленное подразделение будет выполнять следующие задачи: отвечать за охрану базы и особо важных персон и нести дежурства в качестве отряда быстрого реагирования, передал в понедельник генеральный штаб Сил обороны.

Новым командиром контингента стал майор Марек Лейнер, который принял командование у подполковника Владимира Колотыгина. В понедельник утром на военной базе Эрбиль прошла церемония поднятия флага Estcoy-20.

ESTCOY-20. Фото: Kaitsevägi

Участие эстонских военных в операции США Inherent Resolve (OIR) является вкладом Эстонии в борьбу с терроризмом и другими угрозами, которые затрагивают Европу, страны альянса и нашу страну.

Эстонские военные участвуют в операции с апреля 2023 года. Мандат Рийгикогу разрешил отправить до 110 военнослужащих. Таким образом Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности.