В воскресенье в рамках операции Inherent Resolve состоялась смена эстонского военного контингента в Ираке - контингент в составе роты Estcoy-19 завершил свою ротацию и передал ответственность следующему составу Estcoy-20, который недавно прибыл в Ирак.
В Ираке сменился состав эстонского военного контингента
В течении пяти месяцев обновленное подразделение будет выполнять следующие задачи: отвечать за охрану базы и особо важных персон и нести дежурства в качестве отряда быстрого реагирования, передал в понедельник генеральный штаб Сил обороны.
Новым командиром контингента стал майор Марек Лейнер, который принял командование у подполковника Владимира Колотыгина. В понедельник утром на военной базе Эрбиль прошла церемония поднятия флага Estcoy-20.
Участие эстонских военных в операции США Inherent Resolve (OIR) является вкладом Эстонии в борьбу с терроризмом и другими угрозами, которые затрагивают Европу, страны альянса и нашу страну.
Эстонские военные участвуют в операции с апреля 2023 года. Мандат Рийгикогу разрешил отправить до 110 военнослужащих. Таким образом Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности.