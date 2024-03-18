Шокирующее заявление матери известного футболиста: сын довел свою девушку до самоубийства

Над головой центрального защитника, отпраздновавшего в сентябре свое 35-летие, висит судебное дело. Его подозревают в жестоком обращении с бывшей девушкой.

Первоначально Боатенга признали виновным в нападении и оскорблении товарища по команде. Его приговорили к пяти годам условного тюремного заключения и штрафу в размере 1,8 миллиона евро, который в прошлом году был уменьшен на 600 тысяч евро.

В сентябре прошлого года Верховный суд Баварии отменил решение об осуждении Боатенга за физическое насилие из-за процессуальных ошибок. Новое судебное разбирательство начнется 14 июня в окружном суде Мюнхена.

О подоплеке всего происходящего собиралась информация из самых разных источников. Одно из самых шокирующих заявлений прозвучало от матери знаменитого футболиста Мартины Боатенг. Она даже указала на то, что ее сын довел свою бывшую девушку Касию Ленхардт до самоубийства 9 февраля 2021 года.

«Мой сын уже много лет издевается над женщинами как морально, так и физически. Ленхардт фактически покончила с собой, но он по-прежнему не хочет брать на себя ответственность», - сообщил Der Spiegel одно из многочисленных показаний Мартины.

Бывшая польская модель покончила жизнь самоубийством примерно через неделю после того, как они с Боатенгом расстались.

Центральный защитник, игравший и за «Манчестер Сити», и за «Баварию», ставший чемпионом мира в составе Германии в 2014 году, сейчас выступает в рядах «Салернитаны» итальянской Премьер-лиги.