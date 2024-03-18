Главы МИД ЕС обсудили дополнительную помощь для Украины

По видеосвязи с министрами отдельно встретились глава МИД США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. С Блинкеном обсуждали предоставление Украине дополнительной военной помощи и обстановку в Газе.

Цахкна сказал на встрече, что ситуация в Украине критическая, потому что военным не хватает боеприпасов, чтобы защищаться самим и защищать всю Европу. «Наша задача - поднять цену агрессии для России, которая продолжает бесчеловечную войну в Украине», - сказал Цахкна.

«Мы можем и должны сделать больше для того, чтобы помочь украинцам сражаться с оккупантом, который не заботится ни о своих людях, ни о чужих и использует российских граждан в качестве пушечного мяса, чтобы продолжать свою войну на истощение в Украине», - отметил он.

Цахкна добавил, что амбиции России и Путина не изменились. «Сигнал, поданный России, должен быть четким. Никакой гибкости и возвращения к обычному общению с Россией не может быть до тех пор, пока Украина не победила, а причиненный Украине колоссальный ущерб не компенсирован, - подчеркнул Цахкна. - Приветствую дискуссию в ЕС об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Я также представил европейским коллегам наши принятые внутри страны план и правовой акт, позволяющие восстанавливать Украину на замороженные активы российского происхождения».