«Новости в 7» за 18 марта: почему министр юстиции подал в отставку, как живут украинские бойцы на передовой, говорим с психологом об отстаивании прав и тенденции нового модного сезона

Сегодня в выпуске:

- Первая потеря в эстонском правительстве: что привело к отставке министра юстиции Калле Лаанета? Полиция завела на него дело о проступке, экс-министр будет исполнять свои обязанности, пока Кая Каллас и партия реформ не определятся с новой кандидатурой

- Это важно: окружной суд вынес обвинительный приговор по делу Porto Franco, центристская партия получила штраф в миллион евро; профсоюз просит повысить зарплаты работникам культуры; в Исландии началось очередное извержение вулкана

- Как живут бойцы украинской армии на передовой линии фронта? Все подробности в материале нашего специального корреспондента

- Рубрика «Говорит психолог»: почему для других стран забастовки - это нормальная практика, а для Эстонии это, скорее, исключение из правил?

- Это интересно: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана и как крысы «под кайфом» терроризируют Новый Орлеан

- На модном дефиле одного столичного универмага стилисты показали, какие образы будут востребованы в новом сезоне и как можно украсить любой наряд. В фэшн-тенденциях разбиралась наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 18 марта.