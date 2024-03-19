Пярнуская теннисистка выиграла турнир в Испании

Если в одиночном разряде девушка ограничилась стартовым туром, то в паре с украинской теннисисткой Анастасией Фирман они сумели завоевать победу.

Эстонско-украинская пара, занимающая третье место в турнирной таблице, в стартовом матче легко одолела испанский дуэт Чаро Эскива Банулс – Лорена Солар Доносо (6:1, 6:1). Чтобы выйти в полуфинал, потребовалось больше усилий, счет в матче против француженок Элии Инисан и Дафни Перрикар составил 6:1, 7:5. Затем Фирман и Ранель обыграли шведскую пару Белла Бергквист Ларссо - Нелле Тараба Вальберг (7:6, 6:1).

В титульном матче представительницы Эстонии и Украины встретились с испанками Клаудией Феррер Перес и Рут Роурой Ллавериас. Хотя первый сет был выигран со счетом 6:3, следующий сет был проигран со счетом 2:6. В решающей стадии девушки отстали на тай-брейке со счетом 3:6, но затем показали смелую и агрессивную игру и не уступили соперницам ни одного очка. Победным счетом стали 10:6.

Лучшая юниорка Эстонии в этом сезоне тренировалась в теннисной академии Good to Great недалеко от Стокгольма (Швеция), под руководством тренера Мартина Ормана. В настоящее время Ранель занимает 137-е место в мировом юниорском рейтинге.