Кылварт оценил вероятность банкротства Центристской партии

Выступая во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV, Кылварт сказал, что решение апелляционного суда оказалось неожиданным для партии.

Кылварт напомнил, что ранее суд первой инстанции оправдал как Центристскую партию, так и других обвиняемых по связанному с объектом недвижимости Porto Franco уголовному делу - бывшего генсека партии Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера.

На вопрос, станет ли партия банкротом, если ей все же придется выплачивать миллион евро, Кылварт ответил следующее: «Годовой бюджет Центристской партии составляет около миллиона евро. Конечно, это стало бы болезненным ударом, но уж точно не экзистенциальным ударом».

Дело Porto Franco

В понедельник, 18 марта, Таллиннский окружной суд отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда от 18 октября 2023 года по делу Porto Franco и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием.

Суд приговорил предпринимателя Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор о тюремном заключении не будет приведен в исполнение в полном объеме, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил центриста Михаила Корба к одному году и двум месяцам тюремного заключения, которое не будет полностью приведено в исполнение, если Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд наложил на Центристскую партию штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил штраф, наложенный за новое преступление, на непогашенную часть предыдущего штрафа, наложенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, суд наложил на партию штраф на общую сумму в размере миллиона евро.