Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организует сегодня в 9 утра акцию протеста «Остановите автомобиль! Остановите налог!», чтобы заставить правительство отказаться от введения налога на автомобили.
Галерея ⟩ EKRE призвала людей остановить движение на десять минут, на Тоомпеа образовалась пробка
EKRE призвала всех, кто сегодня в 9 утра будет находится за рулем, остановить машину на десять минут и включить аварийные огни.
Партия призывала людей не препятствовать работе аварийных служб и не нарушать закон во время протестов.
Сами члены партии EKRE, включая председателя Мартина Хельме, га 10 минут остановили машины на улице Тоомпеа, ведущей к зданию Рийгикогу.
Судя по данным с камер, установленных на столичных перекрестках, подъездная дорога к парламенту была единственной, где по причине акции протеста образовался затор.