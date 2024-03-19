Галерея ⟩ EKRE призвала людей остановить движение на десять минут, на Тоомпеа образовалась пробка

EKRE призвала всех, кто сегодня в 9 утра будет находится за рулем, остановить машину на десять минут и включить аварийные огни.

Партия призывала людей не препятствовать работе аварийных служб и не нарушать закон во время протестов.

Сами члены партии EKRE, включая председателя Мартина Хельме, га 10 минут остановили машины на улице Тоомпеа, ведущей к зданию Рийгикогу.

Судя по данным с камер, установленных на столичных перекрестках, подъездная дорога к парламенту была единственной, где по причине акции протеста образовался затор.