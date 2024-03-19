КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Пропутинские настроения граждан РФ в Эстонии вызывают вопросы

На так называемых президентских выборах в России Путин набрал более 87 процентов голосов, одержав абсолютную победу. Очевидно, что выборы не были свободными и честными и что реальные оппоненты Путина не имели возможности выступить, не говоря уже о том, чтобы вести кампанию на равных. Кроме того, единственный соперник Путина, Алексей Навальный, по всей вероятности, был убит до выборов.

По имеющимся данным, в Эстонии около 75 процентов избирателей проголосовали за Путина. Факты говорят о поддержке Путина: в Таллине даже не было митинга в поддержку Навального, как в Берлине или в Риге. Эти факты говорят о многом.

По сути, избиратели здесь, как и сторонники Путина в России, дали диктатору мандат на продолжение его жестокой войны. Они проголосовали не только за Путина, но и за массовые убийства, изнасилования и депортации.

Правда, в этом году в Эстонии проголосовало гораздо меньше людей, чем в 2018-м, а поддержка Путина в Эстонии за шесть лет упала (с 94 процентов в 2018 году до 75 процентов в 2024 году). Если в 2018 году в Эстонии проголосовало около 28 000 граждан России, то сейчас это число более чем в десять раз меньше. Однако в этом году избирательный участок был открыт только в Таллине, поэтому можно предположить, что многие просто остались дома.