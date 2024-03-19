Поддержка россиянами в Эстонии лидера РФ Владимира Путина в очередной раз ставит вопрос о том, следует ли лишать права голоса проживающих в Эстонии российских граждан.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Пропутинские настроения граждан РФ в Эстонии вызывают вопросы
На так называемых президентских выборах в России Путин набрал более 87 процентов голосов, одержав абсолютную победу. Очевидно, что выборы не были свободными и честными и что реальные оппоненты Путина не имели возможности выступить, не говоря уже о том, чтобы вести кампанию на равных. Кроме того, единственный соперник Путина, Алексей Навальный, по всей вероятности, был убит до выборов.
По имеющимся данным, в Эстонии около 75 процентов избирателей проголосовали за Путина. Факты говорят о поддержке Путина: в Таллине даже не было митинга в поддержку Навального, как в Берлине или в Риге. Эти факты говорят о многом.
По сути, избиратели здесь, как и сторонники Путина в России, дали диктатору мандат на продолжение его жестокой войны. Они проголосовали не только за Путина, но и за массовые убийства, изнасилования и депортации.
Правда, в этом году в Эстонии проголосовало гораздо меньше людей, чем в 2018-м, а поддержка Путина в Эстонии за шесть лет упала (с 94 процентов в 2018 году до 75 процентов в 2024 году). Если в 2018 году в Эстонии проголосовало около 28 000 граждан России, то сейчас это число более чем в десять раз меньше. Однако в этом году избирательный участок был открыт только в Таллине, поэтому можно предположить, что многие просто остались дома.
Тем не менее, пропутинские настроения российских граждан, проживающих в Эстонии, поднимают вопрос о том, что делать с избирательными правами российских граждан в Эстонии. Эти граждане могут голосовать на местных выборах и таким образом влиять на эстонскую политику. Мониторинг интеграции показывает одно, а поддержка Путина - другое.
Путинисты - это угроза безопасности Эстонии, посмотрите на это с любой стороны. В вопросе о лишении избирательных прав упоминается возможное нарушение Конституции Эстонии. Но что, например, гласит статья 12 Конституции? «Подстрекательство к национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилию и дискриминации запрещено и карается законом».
Но именно это Путин делает в Украине, говоря о том, что украинцев не существует и что Украину нужно подавить силой. Путин открыл шлюзы для политической ненависти в массовом масштабе. Вспомним, что Путина разыскивает Международный уголовный суд в Гааге, поэтому сторонники Путина в Таллинне проголосовали за человека, который находится в международном розыске. Почему эти люди должны иметь право голосовать на местных выборах в Эстонии?
Путина часто сравнивают с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Недавние так называемые президентские выборы показали, что на самом деле картина еще хуже, причем в ущерб Путину: на выборах в марте 1933 года нацисты набрали больше всего голосов, но не абсолютное большинство. Более того, тогда Гитлер еще ни на кого не нападал и не начинал Холокост. В отличие от нынешнего Путина.