Сезон смены шин начался: с первым весенним теплом многие уже забронировали время

Он указывает на возраст шин как на еще один важный фактор при оценке состояния шин. «Если летним шинам уже пять лет, они стали более жесткими, что может уже не обеспечивать достаточного сцепления с дорожным покрытием», - пояснил он.

По словам Силламаа, срок службы одного комплекта шин зависит, прежде всего, от условий эксплуатации, например, от стиля вождения водителя и состояния автомобиля. «В среднем на одном комплекте шин можно ездить до трех сезонов».

Какова допустимая глубина протектора для летних и зимних шин?

Важные даты

• С 15 октября по 31 марта разрешено использование шипованных шин, при сохранении зимних дорожных и погодных условий их использование разрешено до 30 апреля.

• С 1 мая по 15 октября запрещено ездить на шипованной резине.

• С 1 декабря по 1 марта использование шипованной резины обязательно.