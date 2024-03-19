По закону зимнюю резину разрешено использовать до конца месяца, до 31 марта. Однако плюсовой градус и солнечная погода вынудили владельцев транспортных средств записаться на замену шин. Даже если замена шин не планируется в ближайшие недели, рекомендуется заранее записаться на ее замену. Узнайте, на что следует обратить внимание при записи на прием.
Сезон смены шин начался: с первыми весенними температурами многие уже забронировали время на замену шин
Использование зимних шипованных шин разрешено до 31 марта. Однако в случае зимних погодных условий пользоваться ими разрешено до 30 апреля.
По словам Вильяра Силламаа, директора службы послепродажного обслуживания Elke Toyota, около 70 клиентов уже записались на замену шин в своих дилерских центрах. «Конечно, сейчас самое время задуматься о смене шин, а также рекомендуется записаться на прием. Со временем возможностей свободного времени становится меньше», - пояснил он.
Силламаа рекомендует использовать отдельно зимние и летние шины и не ездить на всесезонных шинах круглый год. На это есть несколько причин. «Ламельные шины изготавливаются и предназначены только для езды в зимних условиях. Поскольку цельнослойные шины производятся, так сказать, из более мягкого компаунда, в теплую погоду они неизбежно будут изнашиваться значительно больше, чем обычные летние шины. Также в теплую погоду ухудшается сцепление шин из мягкой резиновой смеси», - сказал он.
Он добавил, что чем выше температура, тем выше сопротивление ламельных шин, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива автомобиля.
Перед заменой шин следует проверить их состояние
Планируя замену шин автомобиля, сначала следует оценить состояние существующих шин. Вы можете сделать это самостоятельно или поручить проверку шиномонтажному станку.
«Чтобы проверить шины, визуально проверьте, нет ли на шине каких-либо повреждений или других трещин. Затем проверьте глубину протектора шин. В Эстонии летние шины должны иметь рисунок шины глубиной не менее 1,6 миллиметра. На самом деле, если возможно, шины следует заменять раньше, поскольку они могут уже не обеспечивать тот же уровень безопасности, что и новые шины. Рекомендую начинать думать о новых летних шинах, когда остаточная глубина протектора составит 3-4 миллиметра», - сказал Силламаа.
Он указывает на возраст шин как на еще один важный фактор при оценке состояния шин. «Если летним шинам уже 5 лет, их состав со временем стал более жестким, что может уже не обеспечивать достаточного сцепления с дорожным покрытием», - пояснил он.
По словам Силламаа, срок службы одного комплекта шин зависит, прежде всего, от условий эксплуатации, например, от стиля вождения водителя и состояния автомобиля. «В среднем на одном комплекте шин можно ездить до 3 сезонов».
Какая допустимая глубина протектора для летних и зимних шин?
Летняя шина: минимальная глубина протектора 1,6 мм (предпочтительно 3-4 мм).
Зимняя шина: минимальная глубина протектора 3 мм (рекомендуется 4-5 мм).
Важные даты
• С 15 октября по 31 марта разрешено использование шипованных шин, при сохранении зимних дорожных и погодных условий их использование разрешено до 30 апреля.
• С 1 мая по 15 октября запрещено ездить на шипованной резине.
• С 1 декабря по 1 марта использование шипованной резины обязательно.