Сезон смены шин начался: с первыми весенними температурами многие уже забронировали время на замену шин

Он указывает на возраст шин как на еще один важный фактор при оценке состояния шин. «Если летним шинам уже 5 лет, их состав со временем стал более жестким, что может уже не обеспечивать достаточного сцепления с дорожным покрытием», - пояснил он.

По словам Силламаа, срок службы одного комплекта шин зависит, прежде всего, от условий эксплуатации, например, от стиля вождения водителя и состояния автомобиля. «В среднем на одном комплекте шин можно ездить до 3 сезонов».

Какая допустимая глубина протектора для летних и зимних шин?

Важные даты

• С 15 октября по 31 марта разрешено использование шипованных шин, при сохранении зимних дорожных и погодных условий их использование разрешено до 30 апреля.

• С 1 мая по 15 октября запрещено ездить на шипованной резине.

• С 1 декабря по 1 марта использование шипованной резины обязательно.