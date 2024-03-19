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Человек упал с глинта и тяжело пострадал

BNS
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Глинт. Иллюстративное фото.
Глинт. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В понедельник в Табасалу в Харьюмаа тяжело пострадал человек, упавший с глинта Раннамыйза.

В 11:18 в Центр тревоги поступило сообщение, что человек упал с глинта Раннамыйза и лежит внизу на камнях. На вызов отреагировали спасатели Кейла, Лиллекюла и Нымме, которые отправились на берег Табасалу по Лууги-теэ. Оттуда они отправили дрон, чтобы определить точное местонахождение пострадавшего человека.

Спасатели нашли пострадавшего, на носилках-волокушах транспортировали его на берег моря на расстоянии 300 метров и передали его прибывшим медикам скорой помощи. Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии.

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