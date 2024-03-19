Статистика ⟩ Что беспокоит жителей Эстонии: сосед-преступник, грязь или шум на улице?

«Несмотря на то, что за 20 лет уровни транспортного потока, шума и загрязнения среды на улицах и дорогах выросли, доля тех людей, которые видят проблему в доносящемся до жилого помещения шуме и загрязнении среды в месте проживания, сократилась почти на 10%», - сказала Эпп Реммельг. Аналитик признала, что в прошлом году доносящийся до жилого помещения шум считал проблемой каждый четвертый житель, загрязнение среды в месте проживания при этом беспокоило каждого пятого.

Жители Эстонии стали ощущать себя более безопасно

Если еще 15 лет назад преступность в месте проживания беспокоила каждого пятого, то на сегодняшний день эту проблему ощущает только 4% людей. «За последние годы в этом показателе произошло наибольшее положительное изменение. Кроме того, сократилось число тех людей, которых беспокоит амортизация жилья и ограниченные финансовые возможности», - объяснила аналитик.

С сырыми стенами, полом или фундаментом в своем жилье на сегодняшний день вынуждены мириться около 7% населения. Для сравнения: еще 15 лет назад таких людей было вдвое больше. При этом проблемы, связанные со слишком темными жилыми помещениями и протекающей кровлей, за эти годы уменьшились незначительно. В прошлом году 4% населения отметило, что крыша их жилого помещения протекает.

Фото: Департамент статистики.